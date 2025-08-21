Mutter verrät: Auf dem Schulhof zeigt Kate Middleton ihr wahres Gesicht

Sie gilt als eine der bekanntesten und einflussreichsten Frauen der Welt. Millionen schauen zu ihr auf, die ganze Welt drückte ihr die Daumen, als ihre Krebs-Erkrankung öffentlich wurde. Ja, Kate Middleton ist eine Ikone ihrer Zeit. Sie ist nicht nur die kommende Königin von England, sie ist auch noch fürsorgliche Mutter und Stilikone. Doch wie ist Kate Middleton, wenn die Kameras nicht auf sie gerichtet sind? Wie verhält sich die Princess of Wales, wenn sie als Mutter auf dem Sportplatz ihrer Kinder steht, und nicht als Prinzessin im Palast.

Darüber sprach nun Panthea Parker, Star der TV-Serie „Real Housewives of London“ mit dem britischen Magazin „Hello“. Sie würde die Princess of Wales häufig auf dem Sportplatz der Schule sehen. Der Grund: Die Schule ihres Sohnes misst sich häufig mit der Schule von Kate Middletons Kindern im Rugby und Fußball.

Auf dem Schulhof zeigt Kate Middleton ihr wahres Gesicht

„Ich sehe sie ziemlich oft, weil die Schule meines Sohnes gegen die Schule ihres Sohnes spielt“, berichtet Parker. Und weiter: „Sie spielen Rugby und Fußball gegeneinander, deshalb sind wir immer in ihrer oder meiner Schule. Ich sehe sie zwar oft, aber nicht zum Reden, sondern nur aus der Ferne. So edel, so liebenswert, und sie verpasst nie ein Spiel ihrer Kinder, einfach unglaublich.“

Wie süß. Selten zwar, aber ab und an, spricht Kate Middleton dann auch selbst über ihre Kids, wie das „Hello“-Magazin schreibt. 2020 verriet sie beispielsweise in einem Interview, dass auch sie mit Schuldgefühlen als Mutter zu kämpfen habe. Und so ist es auch normal, dass auch die Kinder einer Prinzessin irgendwann ihren eigenen Weg gehen wollen. „Heute Morgen, als wir hier zum Kindergartenbesuch kamen, sagten George und Charlotte: ‚Mami, kannst du uns heute Morgen vielleicht nicht in der Schule absetzen?’“

Na ja, das geht wohl auch bei königlichen Kindern nicht. Schließlich ist eine gute Ausbildung Grundstein für ein erfolgreiches Leben.