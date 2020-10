Kate Middleton: Für ihre Kinder bricht sie mit DIESEN royalen Regeln

Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Kate Middleton gilt als nahezu perfekt. Ihr vermeintliches Bilderbuchleben begeistert die Royals-Fans. Die Dreifach-Mama scheint einfach alles richtig zu machen.

Doch auch Kate Middleton unterlaufen Fehler. Die royalen Vorschriften sind kompliziert und stellen die Frau von Prinz William vor wahre Herausforderungen.

Kate Middleton: Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit sind verboten

Wenn es um ihre Kinder geht, versteht Kate Middleton jedoch keinen Spaß. Für Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis würde die 38-Jährige vermutlich alles tun. Selbst die Regeln der Königsfamilie können sie nicht von ihren Kindern fernhalten.

Denn die besagen tatsächlich, dass man als Mutter nicht zu viel Zuneigung in der Öffentlichkeit zeigen soll. Unvorstellbar für viele Mamis – so auch für Kate Middleton, die ihre Kleinen gerne mal knuddelt. Allein das Händchenhalten mit ihren Kindern sei ein Verstoß gegen die alten Regeln der Royals.

Kate Middleton mit ihren Kindern am 10. Juni 2018. Foto: imago images

--------------------

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Seit ihrer Heirat mit Prinz William ist sie als Herzogin von Cambridge bekannt

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Sie ist mit ihren zwei jüngeren Geschwistern Philippa Charlotte und James William aufgewachsen

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 kennen

Die beiden heirateten am 29. April 2011 und haben bisher drei Kinder zur Welt gebracht: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

--------------------

Kate Middleton: Revolution in royaler Erziehung

Für ihre Kinder bricht die sonst so vorbildliche Herzogin mit den royalen Regeln. Erziehungsexpertin Martina Mercer erklärt im „Express“-Interview, dass Kate Middleton die Vorschriften revolutioniert habe. Demnach sei sie die Erste, die es geschafft habe, „mehr Liebe, Verbindung und Zuneigung zu den Kindern in der Öffentlichkeit einzuführen“.

In den meisten Punkten halte sich Kate Middleton jedoch weiterhin streng an die Regeln. Ihre Kinder müssen stets adrett auftreten, das bedeutet, sie dürfen nicht ungepflegt erscheinen oder bei offiziellen Terminen wild herumtollen.

--------------------

--------------------

Kate Middleton: DAS steckt hinter ihrem Regelverstoß

Dass Kate Middleton es gewagt hat, gegen die Vorschriften zu verstoßen, erklärt sich Mercer so: „Ich denke, Kate wusste, dass es für die Royals an der Zeit war, mehr mit der Allgemeinheit in Verbindung gebracht zu werden, um eine Beziehung zwischen ihr und der Öffentlichkeit zu schaffen.“

Mit dem Verhalten der Herzogin können sich schließlich zahlreiche Mütter identifizieren. „Während sie uns zeigt, dass sie eine normale Mama ist, dieselben Emotionen und Probleme teilt, die jede Mutter kennt, hat Kate eine Brücke gebaut und uns erlaubt, Empathie mit den Royals zu empfinden“, so Mercer.

Kate Middleton und Prinz William mit ihren Kindern bei Prinz Louis' Taufe am 9. Juli 2018. Foto: imago images

Vermutlich nicht ganz so bewusst hat Kate Middleton vor Kurzem erneut gegen eine royale Regel verstoßen. Warum ausgerechnet die Wahl ihrer Kleidung ein großer Fauxpas war, erfährst du hier >>>