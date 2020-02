Kate Middleton trägt verdächtige Kette – DAS hat es wirklich damit auf sich

Versteckte Botschaft! Sobald Kate Middleton sich vor die Tür begibt, herrscht in der Regel Paparazzi-Alarm. Zu begehrt ist der Blick auf ihre Kleiderwahl – immerhin sind die Outfits der Herzogin von Cambridge meistens schon nach kurzer Zeit ausverkauft.

Auf die Details an ihrem Outfit achten aber nur die wenigsten. Dabei trägt Kate Middelton hin und wieder eine versteckte Botschaft. Wie auch diesmal.

Kate Middleton trägt verdächtige Kette – DAS hat es damit auf sich

Kate Middleton trägt ein rotes Kleid von Zara unter ihrem Mantel. Die Clutch-Bag ist von Mulberry. Foto: imago images / PA Images

Beim Besuch in Wales vor einer Woche ließ sich Kate Middleton im schicken schlichten blauen Mantel blicken. Darunter trug sie ein farbliches Highlight: ein rotes Kleid von Zara mit farblich abgestimmter roter Clutch von Mulberry. Das eigentlich Interessante aber war ihr Schmuckstück.

-------------------------

Mehr Royals-Themen:

Kate Middleton: Ungewöhnliches Bild – dieses Foto zeigt sie beim...

Meghan Markle: Verrückter Plan – sie wird doch nicht...

Royals: TV-Sender verkündet schreckliche Nachricht – „Die Queen ist...“

-------------------------

Als Prinz Williams Frau beim späteren Eis-Date den Mantel ablegte, blitzte eine goldene Kette mit rundem Anhänger hervor. Und die hat offenbar eine ganz besondere Bedeutung für die Herzogin.

+++ Meghan Markle: Mega-Schock! Die Herzogin und Prinz Harry wollen jetzt ausgerechnet... +++

Kate Middleton: Goldene Kette mit Buchstaben ihrer Kinder

Foto: imago images / PA Images

Denn auf dem Anhänger sind die Buchstaben G, C und L eingraviert – natürlich die Initialen ihrer drei Kinder George, Charlotte und Louis. Kostenpunkt: 1268 Euro! Für Kate dürfte die Kette von Daniella Draper persönlich aber noch viel mehr wert sein, als der Preis hergibt.

Schon in der Vergangenheit zeigte sich die 38-Jährige mit dem Schmuckstück in der Öffentlichkeit. Aber so eine süße Liebesbotschaft an ihre Familie darf ja auch ruhig mit der Welt geteilt werden.

Am 22. Januar 2020 trugt Kate ebenfalls die goldene Kette. Foto: imago images / Paul Marriott

Drama bei den Royals: Expertin hat jetzt DAS rausgefunden

Dafür war es in den letzten Wochen ganz schön turbulent im Leben der Royals. Die öffentliche Rücktritts-Bekanntgabe von Meghan Markle und Prinz Harry setzte auch Kate und William offenbar sehr zu. Eine Expertin deutete aktuelle Bilder des Royals-Paares und hat ein paar interessante Erkenntnisse daraus gewonnen. Welche das sind, erfährst du hier >>>