Kate Middleton führt Videotelefonat: Plötzlich tut sich etwas im Hintergrund

Corona macht erfinderisch. Seit fast einem Jahr spielt sich das Leben eines jeden vor allem zu Hause ab. Das ist auch bei Kate Middleton nicht anders.

Doch die Royals müssen vor allem in der Krise für ihr Volk da sein und nehmen weiterhin zahlreiche Termine wahr. Immer wieder teilen Kate Middleton und Co. Eindrücke von ihren virtuellen Meetings. So auch am Wochenende.

Kate Middleton: Dreijährige stiehlt ihr die Show

Kate Middleton traf sich online im Rahmen einer Videokonferenz von „Little Village“, einer Wohltätigkeitsorganisation, die ärmere Familien unterstützt, mit einer jungen Mutter.

„Ich wollte nur mal kurz nachhören, wie es Ihnen geht, weil ich weiß, dass es für alle eine schwierige Zeit ist, besonders jetzt während des Lockdowns“, so Kate Middleton.

Kate Middleton hatte einen Termin - dann stahl ihr ein kleines Mädchen die Show. (Archivbild) Foto: IMAGO / i Images

Die Herzogin unterhält sich etwas mit der Frau - dann kommt plötzlich ein kleines Mädchen, das der 39-Jährigen die Show stiehlt.

----------------------------------------

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Durch ihre Heirat mit Prinz William wurde sie zur Herzogin von Cambridge bekannt

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 an der Elite-Uni St. Andrews kennen

Sie heirateten am 29. April 2011

Die beiden Royals haben drei gemeinsame Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

----------------------------------------

SIE stiehlt Kate Middleton die Show

Auf einmal tut sich etwas neben der Gesprächspartnerin von Kate Middleton. „Ist das ihre Tochter?“, möchte Kate Middleton wissen. „Ja, darf sie kurz 'Hallo' sagen?“, antwortet die Mutter.

Das braucht man die dreifache Mutter nicht zweimal fragen. Das kleine Mädchen hat sich auch besonders herausgeputzt, trägt ein kleines Krönchen. „Ich bin heute eine Prinzessin und draußen liegt Schnee“, erzählt die kleine Isla.

----------------

--------------------

Fans von Kate Middleton sind begeistert

Die Fans sind begeistert. „Wundervoll“, schreibt eine Frau. Und eine andere findet: „Das ist so süß!“

Kate Middleton und Ehemann Prinz Philip gelten als absolutes Traumpaar. Doch nun kommt raus: Bevor die Bürgerliche in die Familie einheiratete, hatte sie eine Forderung an die Royals. Hier mehr erfahren>>> (cs)