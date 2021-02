Kate Middleton: DAS kannst du bei Instagram nie sehen – jetzt kommt es ans Licht

Die Royals gehen mit der Zeit. Zeigten sich Königin, Prinzessin und Co. noch vor einigen Jahrzehnten lediglich bei ausgewählten Anlässen oder an wenigen Terminen im Fernsehen, sind die Royals von heute auf Social-Media aktiv. Stellen so eine viel engere Bindung zum Volk her. Eine, die dabei ganz weit vorne ist, ist Kate Middleton.

War die Herzogin schon immer bei Instagram aktiv, intensivierte sie ihre Bemühungen in der Corona-Zeit noch mehr. Kate Middleton teilt Bilder ihrer Familie, postet Videos und zeigt sich so ihren Anhängern.

Kate Middleton wurde zum Social-Media-Profi

Doch was immer so leicht ausschaut, ist in Wirklichkeit gar nicht so einfach. Schließlich muss Kate Middleton ins rechte Licht gerückt werden und auch die Inhalte müssen sorgfältig ausgewählt und geschnitten werden.

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Durch ihre Heirat mit Prinz William wurde sie zur Herzogin von Cambridge bekannt

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 kennen

Kate und William heirateten am 29. April 2011

Die beiden Royals haben drei gemeinsame Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

Jetzt kommt ans Licht, dass Kate Middleton dabei gar nicht groß anders arbeitet als erfolgreiche Influencer. Und das sogar im wahrsten Sinne des Wortes.

Kate Middleton macht's wie Kendall und Kim

Denn ähnlich wie Social-Media-Stars wie Kendall Jenner, Kim Kardashian und Co. soll auch Kate Middleton Hilfsmittel nutzen. So verrät „Vanity Fair“-Kolumnistin Katie Nicholl: „Kate hat sich einen eigenen Video-Platz in ihrem Anwesen Amner Hall in Norfolk eingerichtet, wo sie sich mit ihrer Familie während des Lockdowns aufhält. Sie hat einen speziellen Ständer für ihren Laptop und sogar ein Ringlicht, um sicherzustellen, dass die Aufnahmen gut belichtet sind.“

Ganz wie ein normaler Influencer also. Beigebracht haben soll sich das die Herzogin sogar selbst, verrät Nicholl in der „Vanity Fair“.

