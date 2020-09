Kate Middleton: Tolle Nachrichten – HIER zeigt sie endlich...

Sechs Wochen lang arbeitete Kate Middleton an dieser Idee. Nun hat sie ihr Herzensprojekt endlich fertiggestellt. Die passionierte Fotografin Kate Middleton hatte die Untertanen aufgefordert, sich an einem ganz besonderen Fotoprojekt zu beteiligen. In Hunderten Fotos will Kate Middleton zeigen, wie sich die Menschen in Großbritannien in der Coronazeit schlagen.

Kate Middleton wollte die Corona-Zeit sichtbar machen. Ein Foto-Projekt starten, in dem normale Menschen zusammen mit ihr ihren Blick auf den Lockdown zeigen. „Hold Still“, so der Name von Kates Idee, sollte genau das repräsentieren.

Kate Middleton: Endlich ist es so weit

Und das mit herausragendem Erfolg. In den wenigen Wochen bekam die Frau von Prinz William über 31.000 Bilder zugeschickt. Am Montag (14. September) wird Kate Middleton eine Auswahl der Fotos gemeinsam mit der „National Portrait Gallery“ zeigen.

Kate Middleton und Queen Elizabeth II. sind beeindruckt

Auf Instagram hat Kate nun schon einige der Bilder veröffentlicht. Sie zeigen Krankenschwestern bei der Arbeit, Kinder beim Spiel im heimischen Garten, Senioren, die hinter Glasscheiben sitzend ihre Angehörigen empfangen. Ein Projekt, auf das Kate Middleton sichtlich stolz zu sein scheint. Und nicht nur sie.

Das ist Kate Middleton, die Herzogin von Cambridge:

Kate Middleton wurde am 9. Januar 1982 als Catherine Elizabeth Middleton in Reading, England, geboren

Während ihres Studiums in St. Andrews lernte sie 2001 Prinz William kennen

Das Paar ist seit Ende 2002 liiert, 2010 folgte die Verlobung

Am 29. April 2011 heirateten die beiden in Westminster Abbey

Kate und William haben drei Kinder: George (* 2013), Charlotte (* 2015) und Louis (* 2018)

Die Familie lebt im Kensington Palace in London

Kate Middleton macht sich für viele Charity-Projekte stark

Queen Elizabeth II. ist stolz auf ihr Volk. Foto: imago images

Auch Queen Elizabeth II. ist beeindruckt: „Die Herzogin von Cambridge und ich waren begeistert zu sehen, wie die Fotos die Widerstandsfähigkeit des britischen Volkes in einer so herausfordernden Zeit erfasst haben. Sei es durch das Feiern der Arbeiter an vorderster Front, durch die Entdeckung des Gemeinschaftsgeistes oder das Zeigen der Bemühungen von Einzelpersonen, die Bedürftigen unter die Arme gegriffen haben.“

