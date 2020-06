Kate Middleton: Unerwartete Neuigkeiten! Jetzt ist die Herzogin...

Kate Middleton hat bekanntlich viele Fähigkeiten. Doch was sie jetzt macht, damit hat wohl kaum jemand gerechnet.

Die Herzogin von Cambridge ist jetzt Lehrerin!

Kate Middleton macht jetzt DAS

Am Donnerstag hielt Kate Middleton einen Kurs für eine Online-Akademie. In der Stunde ging es um psychische Gesundheit sowie den Akt der Güte. Jungen Schüler aus Blackpool im Norden Englands sollten unter anderem die Frage beantworten, was Nettigkeit und Güte für sie bedeutet.

Kate Middleton hielt eine Online-Stunde ab. Foto: Screenshot Instagram/Kensington Royal

Herzogin über den Akt der Güte

Den Kindern gab sie mit auf den Weg: „Mit jemandem zu reden, sei es ein Freund, ein Familienmitglied oder ein Lehrer, ist etwas, das euch dabei hilft, euch ein bisschen besser zu fühlen. Und ihr könnt auch eine Rolle spielen, damit es anderen besser geht. Zum Beispiel durch ein offenes Ohr oder wenn ihr jemandem beiseitesteht, der Hilfe braucht.“

Und weiter erklärte sie: „Wir alle haben unsere Höhen und Tiefen, vor allem dann, wenn sich Dinge in unserem Leben verändern, so auch zuletzt. Das ruft ganz unterschiedliche Gefühle hervor. Manchmal sind diese Gefühle gut, aber manchmal machen sie uns zu schaffen, wir machen uns Sorgen, sind wütend oder aufgebracht.“

Kate Middleton gibt zu: Schwierige Zeit

Auch für sie sei die Zeit schwierig, gibt sie zu.

This morning bubble 7 watched an online assembly on mental wellbeing by the Duchess of Cambridge.They then made a poster about kindness. pic.twitter.com/HHmGFKORw0 — Catherine Armstrong (@OLrainbowroom) June 18, 2020

Matt Hood, Präsident der „Oak National Academy“ erklärte: „Wir freuen uns so sehr, dass die Herzogin von Cambridge den Kurs in dieser Woche geleitet hat. Nett und aufmerksam zu sein ist eine wichtige Botschaft an Kinder, ganz besonders in dieser Zeit. Wir müssen junge Menschen ermutigen, über ihre Gefühle zu sprechen und sie wissen lassen, dass es okay ist, wenn sie Angst haben.“ (cs)