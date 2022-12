Kate Middleton berührt: Diese Geste geht ans Herz – „Ich habe Gänsehaut“

Während Prinz Harry und Meghan Markle in ihrer Netflix-Doku gegen das britische Königshaus und den Palast schießen, zeigt Kate Middleton Größe. In ihrer Weihnachtsansprache erinnert die Princess of Wales an das, was wirklich zählt: Zusammenhalt.

Die Videobotschaft von Kate Middleton geht sofort viral und sorgt weltweit für Gänsehaut. Die Fans der Royals sind sichtlich ergriffen und können ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Denn: Auch nach ihrem Tod dreht sich bei den Briten weiterhin alles um Queen Elizabeth II.

Kate Middleton ehrlich: „Weihnachten fühlt sich in diesem Jahr ganz anders an“

Während auf den Instagram-Kanälen anderer Royals oftmals Funkstille herrscht, melden sich Prinz William und seine Frau Kate Middleton immer wieder mit kleinen Nachrichten an ihre Unterstützer. Anlässlich ihres jährlichen Weihnachtskonzertes zeichnet die Prinzessin sogar ein Video auf, das sie an die ganze Welt richtet.

„Diejenigen, die die Kraft der Verbundenheit und die Werte der Gemeinschaft demonstrieren, ermöglichen es uns, die Tradition Ihrer Majestät fortzusetzen, diejenigen zu würdigen und ihnen zu danken, die sich über das normale Maß hinaus für andere eingesetzt haben. Ihre Majestät hinterlässt uns ein unglaubliches Vermächtnis, das viele von uns tief inspiriert hat“, hört man Kate sagen. Ein Seitenhieb gegen Meghan und Harry, die sich derzeit nur um sich selbst zu scheren scheinen? Möglich, doch in Kates Rede geht es um so viel mehr als den Familienzoff.

In der Beschreibung zu ihrem Instagram-Clip wird der Fokus klar und deutlich auf Queen Elizabeth II. gelegt. „Auch wenn sich Weihnachten in diesem Jahr ganz anders anfühlen wird, können wir uns doch an die gemeinsamen Erinnerungen und Traditionen erinnern“, gibt Kate Middleton drei Monate nach der Beerdigung der Königin zu.

Kate Middleton widmet ihr Weihnachtskonzert Queen Elizabeth II.

Das Weihnachtssingen in der Westminster Abbey, das Kate Middleton am 15. Dezember veranstaltet hat, sei in diesem Jahr explizit „Ihrer verstorbenen Majestät Queen Elizabeth II. und all jenen, die leider nicht mehr unter uns weilen“ gewidmet. Mit ihrer Hommage an die Monarchin trifft Kate bei den Briten direkt ins Herz.

„Ich habe eine Gänsehaut bekommen, als ich das gehört habe. Was für ein Erbe Queen Elizabeth uns hinterlassen hat, und es ist schön zu sehen, dass die Traditionen von Ihnen und Prinz William und dem Rest der königlichen Familie weitergeführt werden“, kommentiert beispielsweise eine Frau. Eine andere pflichtet ihr bei: „Ihre Majestät wäre unheimlich stolz.“ Viele Fans bezeichnen Kate Middleton schon jetzt voller Stolz als ihre „zukünftige Königin“.