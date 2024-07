Kate Middleton: Schwere Vorwürfe machen die Runde – „Sie wurde gezwungen“

Die britische Monarchie steht vor einer Herausforderung, wie sie sie seit langem nicht mehr erlebt hat. Kate Middleton kämpft gegen eine Krebserkrankung. Die 42-jährige Mutter hat die Herzen der Briten und der Welt im Sturm erobert. Doch seit ihrem überraschenden Krankenhausaufenthalt im Januar dieses Jahres ist die Frage im Raum: Wie wird die Monarchie ohne ihr Aushängeschild zurechtkommen?

Die ZDF-Dokumentation „ZDFroyal: Prinzessin Kate und das Drama der Windsors“, die am Dienstag (16. Juli) um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird, wirft einen tiefen Blick auf die Bedeutung von Kate für die Royal Family und die britische Gesellschaft. Unter der Regie von Adelsexpertin Ulrike Grunewald und Stefanie Kahn wird die Doku versuchen, Antworten auf diese brennenden Fragen zu finden.

Kate Middleton: ZDF-Doku wirft Blick hinter die Kulissen

Die britische Journalistin Jenni Bond beschreibt die Prinzessin als „das Kronjuwel der Monarchie“. Sie ist nicht nur unglaublich beliebt, sondern hat auch eine Würde und Anmut entwickelt, die sie zu einer fantastischen zukünftigen Königin machen. Adelsexpertin India McTaggart betont Kates Rolle als Friedensstifterin in der Familie. „Sie hält alle zusammen. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt ihrer unmittelbaren Familie“, so McTaggart.

+++ Kate Middleton: Sorge um Prinz George – „Ich habe schreckliche Angst“ +++

Doch die Spekulationen um Kate Middletons Gesundheit und ihre Zukunft haben die Medien in den letzten Monaten in Atem gehalten. Jenni Bond erinnert sich: „Sie hatte gesagt, dass es Wochen, möglicherweise Monate dauern würde, bis sie wieder arbeiten könne, und doch gingen die Spekulationen immer weiter.“ In einem Video, das Ende März veröffentlicht wurde, informierte Kate die Öffentlichkeit über ihre Krankheit und bat um Privatsphäre für ihre Familie.

Bond beklagt in der Doku: „Ich hatte das Gefühl, dass sie gezwungen wurde, ein Video zu drehen, das sie nicht machen wollte.“ Dabei blickt die Dokumentation nicht nur auf Kates Kampf und ihre Bedeutung für die Monarchie. Sie wirft auch einen Blick auf die Zukunft des Könighauses.

Wie wird es ohne sein beliebtestes Mitglied aussehen? Und wie geht es mit Prinz Harry und Herzogin Meghan weiter, nach ihrem freiwilligen Rückzug aus dem öffentlichen Leben?