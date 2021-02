Kate Middleton: Das gab es noch nie! Ihre Fans flippen aus vor Freude

Da haben die Fans von Kate Middleton aber gleich zweimal hingeschaut!

Dass sich die 39-Jährige über Instagram an die Follower richtet, ist zunächst nichts Ungewöhnliches für Kate Middleton. Auf dem Account Kensington Royal veröffentlichen die Herzogin und Ehemann Prinz William regelmäßig Fotos und Videos über ihre Arbeit in der britischen Königsfamilie.

Kate Middleton: Wichtige Botschaft an Follower

Unter anderem das Thema mentale Gesundheit liegt den beiden Royals sehr am Herzen. Zum Start der „Children's Mental Health Week“ am Montag teilte Kate Middleton nun ein Video - und tat dabei etwas, was es zuvor noch nie gab!

Kate Middleton begeistert ihre Fans. (Archivbild) Foto: picture alliance / empics | Andy Commins/Daily Mirror

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Durch ihre Heirat mit Prinz William wurde sie zur Herzogin von Cambridge bekannt

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 kennen

Kate und William heirateten am 29. April 2011

Die beiden Royals haben drei gemeinsame Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

Fans begeistert von Kate Middleton

Im Instagram-Video macht die Herzogin von Cambridge deutlich, dass nicht nur die Gesundheit der Kinder, sondern auch die der Eltern enorm wichtig sei. „Bitte achten Sie auch auf sich selbst“, fordert Kate Middleton ihre Follower auf und sagt: „Wir müssen die allerbeste Version unserer selbst sein – für die Kinder, um die wir uns kümmern.“

Besonders: Kate Middleton hat das Video bodenständig im Selfie-Modus aufgenommen - das gab es noch nie. Mit Bommelmütze und ohne viel Make-up steht sie auf einem grünen Feld, spricht in die Kamera. Die Follower sind von dem Auftritt begeistert.

Eine Auswahl an Kommentaren:

Sie ist so eine wunderbare Frau. Die Royal Family kann sich glücklich schätzen, sie zu haben

Eine tolle Botschaft, danke fürs Teilen! Es ist großartig, die Herzogin so bodenständig zu sehen

Danke, dass du so eine Inspiration bist, Catherine

Ich bin so stolz auf deine Arbeit. Mach weiter so

Kate Middleton und ihre Familie verbringen den Corona-Lockdown auf ihrem Landsitz Anmer Hall. Dort muss die Herzogin ihre Kinder nicht nur unterrichten. Hier mehr dazu>>> (cs)