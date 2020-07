Kate Middleton: Insider packt jetzt aus – die Herzogin soll Prinz Harry tatsächlich ...

Nicht nur im wahren Leben mischen sich Freunde und Geschwister manchmal in die neue Liebe ein. Auch bei den Royals soll es da nicht anders zugegangen sein. So hört man es jedenfalls von Kate Middleton, die ein Wörtchen mitreden wollte.

Meghan Markle hat eine starke Persönlichkeit. Immer wieder wird ihr nachgesagt, sie sei entschlossen und nahezu eisern. Prinz Charles gab deshalb ihr sogar den Spitznamen „Tungsten“. Und eben jene Charaktereigenschaften sind auch Kate Middleton nicht entgangen.

Kate Middleton soll Prinz Harry tatsächlich ...

Schon beim ersten Kennenlernen sei Kate Middleton die Persönlichkeit von Meghan Markle aufgefallen. Und deshalb soll sie sich Prinz Harry tatsächlich zur Seite genommen haben...

Im Sommer 2016 lernten Meghan Markle und Prinz Harry sich kennen. Sie gingen miteinander aus – und irgendwann wurde es ernster. Natürlich stand für Meghan Markle dann auch das erste Treffen mit der royalen Familie an. Wie es in dem neuen Buch „Royal at War“ heißt, sollen sich Kate Middleton und Prinz William damals sehr auf das Treffen mit der Schauspielerin gefreut haben.

Queen Elizabeth II. mit ihren Enkeln William und Harry und dessen Frauen Meghan und Kate. Foto: imago images / PA Images

Doch nach dem Treffen hätten sich Kate Middleton und Prinz William an Prinz Harry gewandt und eindringlich an ihn appelliert, alles langsamer angehen zu lassen. Prinz William soll ihn gefragt haben, ob sie wirklich die Richtige für ihn sei, berichtet „Daily Mail“ und beruft sich auf Insider-Informationen aus dem Buch „Royal at War“.

--------------------------------------

Das ist Kate Middleton:

wurde am 9. Januar 1982 in Reading, England als Catherine Elizabeth Middleton geboren

während ihres Studiums im schottischen St. Andrew's lernte sie Prinz William kennen

2007 trennten sich die beiden für einige Monate

2010 folgte die Verlobung

am 29. April 2011 heirateten Kate Middleton und Prinz William in Westminster Abbey in London

die Queen verlieh dem Ehepaar die Titel des Herzogs und der Herzogin von Cambridge

2012: Kate Middleton wurde das erste Mal schwanger

Kate und William haben drei Kinder: George (*2013), Charlotte (*2015) und Louis (*2018)

---------------------------------------

Und Kate? Sie habe ihm eindringlich klarmachen wollen, dass Meghan Markle ein ganz anderes Leben lebe als er. Dass sie eine andere Vergangenheit und eine andere Karriere gehabt habe. Es brauche Zeit und Liebe, um Meghan in die royale Familie zu integrieren.

Meghan Markle und Prinz Harry. Foto: imago images / PA Images

Doch allen Appellen zum Trotz sind Meghan und Harry am 19. Mai 2018 vor den Traualtar getreten und haben sich auf Schloss Windsor das Ja-Wort gegeben. Wieder fast zwei Jahre später, am 8. Januar 2020, folgte dann der „Megxit“.

