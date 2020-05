Kate Middleton: Zeigt die Herzogin etwa jetzt ihre wahre Persönlichkeit? – „Rücksichtslos“

Diese Anschuldigung über Kate Middleton kann man sich gar nicht wirklich vorstellen!

Eigentlich gilt Kate Middleton neben der Queen als Vorzeigefrau am britischen Königshof. Stets gut gekleidet wahrt sie die royalen Protokolle und Pflichten. In jüngster Zeit offenbar intensiver denn je. So sehr, dass die Herzogin von Cambridge mittlerweile sogar eine ganz andere Seite von sich zeigt.

Aus gutem Grund: Autorin Anna Pasternak soll laut britischem Express dazu ein Zitat eines Royals-Insiders im Tatler Magazine veröffentlicht haben. Demnach heißt es, dass Kate Middleton eine Seite habe, die „rücksichtslos“ sei.

Kate Middleton: Ist die Herzogin in Wirklichkeit ganz anders?

Der besagte Insider erzählt über Kate Middleton: „Ich habe sehr viel Zeit in der Nähe von Kate verbracht und sie ist undurchdringlich. Es gibt nichts, was man mögen oder nicht mögen könnte. Sie hat eine Überlebensart, die rücksichtslos ist, genau wie das House of Windsor.“

Kate Middleton eignet sich immer mehr von der Queen an. Foto: imago images

Weiter heißt es in dem Magazin, dass Kate Middleton damit eine ganz neue Seite von sich zeige mit dem Wissen, eines Tages Königin zu sein. Aufgrund ihres Verhaltens sei sie auch so gut geeignet für das Amt. „Sie hält sich zurück, weil der Preis, König zu werden, so toll ist“, lässt der Insider weiter verlauten.

Er ist sich auch sicher, dass die Frau von Prinz William hofft, royale Pflichten der Queen womöglich auch selbst irgendwann meistern zu können. Deshalb schaue sie sich immer mehr von der 94-jährigen Monarchin ab. „Sie schaut sich was ab von der Queen und spricht jetzt auch schon wie die Queen“, so die Quelle weiter.

---------------------------------------

Das ist Kate Middleton:

sie wurde am 9. Januar 1982 in Reading, England, als Catherine Elizabeth Middleton geboren

während ihres Studiums im schottischen St. Andrew's lernte sie Prinz William kennen

2007 trennten sich die beiden für einige Monate

2010 folgte die Verlobung

am 29. April 2011 heirateten Kate Middleton und Prinz William in Westminster Abbey in London

die Queen verlieh dem Ehepaar die Titel des Herzogs und der Herzogin von Cambridge

Kate und William haben drei Kinder: George (*2013), Charlotte (*2015) und Louis (*2018)

---------------------------------------

In der Tat hoffen in Großbritannien viele Untertanen darauf, dass Prinz William irgendwann König und Kate Middleton folglich Königin wird. Obwohl in der Thronfolge eigentlich Williams Vater Prinz Charles als Nächster an der Reihe wäre. Doch selbst Queen Elizabeth II. und Prinz Philip blicken einer bevorstehenden Thronbesteigung ihres Sohnes Charles‘ skeptisch gegenüber. Warum das so ist, erfährst du hier >>>

Das macht Kate Middleton in der Coronakrise

Das macht Kate Middleton in der Coronakrise