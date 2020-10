Kate Middleton: Neues Foto zeigt besonderes Accessoire – es hat eine romantische Geschichte

Am Dienstag überraschten Prinz William und Herzogin Kate Middleton die britische Bevölkerung mit einem Auftritt in der Öffentlichkeit. Der Grund war ein persönliches Fotografie-Projekt der Herzogin.

Dabei fiel ein bestimmtes Accessoire an Kate Middleton besonders auf. Auf Nachfrage stellte sich heraus, dass die Geschichte hinter dem Stück äußerst romantisch ist.

+++ Prinz William: Fast-Food-Kette macht sich über ihn lustig, weil er ertappt wurde +++

Kate Middleton: Luxuriöses Designer-Stück als Zeichen der Liebe

Während Kate in ihrem roten Mantel erstrahlt, fällt ein ganz besonderes Accessoire an ihr auf: die Tasche. Sie wurde von der britischen Designerin Grace Han hergestellt und kostet etwa 1.595 Pfund (umgerechnet etwas mehr als 2.000 Euro). Der sogenannte „Love Letter bag“ macht seinem Namen alle Ehre, denn der Verschluss hat die außergewöhnliche Form eines Briefes. Doch dahinter steckt noch mehr.

----------------------------------------------

Das könnte dich auch interessieren:

+++ Meghan Markle: Ist ihr Protz-Auftritt ein versteckter fieser Gruß an die Royals? +++

+++ Meghan Markle und Prinz Harry mit großer Überraschung – DAS hat es mit Sohn Archie zu tun +++

+++ Queen Elizabeth II.: Große Sorge um Prinz Philip – weil DAS über ihren Mann rauskommt +++

----------------------------------------------

Kate Middleton: Eine Ode an die Liebe

Die Marke richtet sich besonders an Kunden mit Interesse an luxuriösen Handtaschen und Lederaccessoires. Mit Betonung auf „Liebe in allen Formen“ wie die Seite der Designerin preisgibt. Für dieses Schmuckstück hat sich die Grace Han aber noch etwas Außergewöhnliches ausgedacht. So ist Kate Middletons Tasche als Ode an die Liebe kreiert worden. „Ein unverkennbarer Briefumschlags-Verschluss ist eine Ode an Liebesbriefe aus der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft“, heißt es in der Beschreibung.

----------------------------------------------

Das ist Kate Middleton, die Herzogin von Cambridge:

Kate Middleton wurde am 9. Januar 1982 als Catherine Elizabeth Middleton in Reading, England geboren

Während ihres Studiums in St. Andrews lernte sie 2001 Prinz William kennen

Das Paar ist seit Ende 2002 liiert und verlobte sich am 20. Oktober 2010

Im April 2011 folgte die royale Traumhochzeit in der Westminster Abbey, bei der Kate Middletons Schwester Pippa sowie Prinz Harry als Trauzeugen anwesend waren

Sie wohnt gemeinsam mit Prinz William und den drei Kindern im Kensington Palace

----------------------------------------------

Kate Middleton: Fans der Royals haben eindeutige Meinung

Foto: imago images

Die Fans des britischen Königshauses sind von der neuen Tasche und ihrer Nachricht dahinter auf jeden Fall positiv angetan. „Herzlichen Glückwunsch, so eine wunderschöne Handtasche“, kommentiert ein Fan. „Wirklich stilvoll, einfach und elegant“, schwärmt ein anderer Bewunderer, laut der britischen Hello!.

Kate Middleton: Fauxpas! Die Herzogin bricht eiserne Royal-Regel der Queen – weil sie DAS getan hat

Es ist schon wieder passsiert! Zum zweiten Mal in einer Woche kam es im Haus der Royals zu einem Bruch der Vorschrift – und das durch Kate selbst. Ein Grund dafür war die Wahl des Outfits der Herzogin, das zu dem auserwählten Anlass scheinbar nicht passte. Die Begeisterung der Queen hielt sich dabei Grenzen. Was genau Kate trug, erfährst du hier. (ali)