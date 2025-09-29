Kate Middleton erfüllt ihren Kindern magischen Traum – „Es war so besonders“

Bei den Royals wird es magisch. Denn Kate Middleton (43) überraschte ihre drei Kinder George, Charlotte und Louis mit einem Besuch am Set der neuen „Harry Potter“-Serie. Gedreht wird seit Freitag (26. September) im Windsor Great Park. Zufällig ganz in der Nähe des künftigen Wohnsitzes der Familie, der Forest Lodge.

Während Prinz William (43) das Wochenende bei Vater König Charles (76) in Schottland verbrachte, packte Kate ihre Kinder und fuhr zum Dreh. Dort war der Bahnhof Hogsmeade samt Gleis für den legendären Hogwarts-Express aufgebaut. „Es war so besonders“, verriet eine Quelle der „Daily Mail“. Dabei trafen die Kinder Schauspieler und Regisseur, bekamen sogar exklusive Einblicke in die Dreharbeiten.

Kate Middleton: Royaler Ausflug ins Zauberreich

Besonders für Nesthäkchen Louis (7) wurde es ein unvergesslicher Abend. Der kleine Prinz durfte in den Hogwarts-Express steigen und sogar eine Runde mitfahren. „Er schien es absolut zu lieben“, heißt es. Damit dürfte ein absoluter Traum für den „Harry Potter-Fan in Erfüllung gegangen sein.

Schließlich gelten die Royals schon lange als Fans der Bücher und Filme. 2013 besuchten William und Kate, damals mit George im Bauch, die „Warner Bros. Studio Tour“ in London. Dort lieferten sie sich sogar ein Zauberstabduell mit Prinz Harry und spazierten gemeinsam durch die Winkelgasse.

Auch Königin Camilla (78) plauderte 2017 aus, dass König Charles seinen Enkeln liebend gern Harry Potter vorliest. „Und er macht alle Stimmen, weil er ein brillanter Imitator ist. Ich bin nicht sehr gut. Ich versuche, die Stimmen zu machen, aber Schauspielerei ist nicht meine Stärke. Aber er setzt sich hin und alle sitzen bei ihm“, schwärmte Camilla.

Die neue „Harry Potter“-Serie entsteht für HBO. Jede Staffel soll ein Buch behandeln, von „Der Stein der Weisen“ bis „Heiligtümer des Todes“. Die Premiere ist für 2027 angekündigt.