Kate Middleton hält Rede – plötzlich fällt Experten DAS auf

Was hat es damit wohl auf sich? Erst vor wenigen Tagen besuchte Kate Middleton die Universität in Derby in England, sprach mit den Studenten darüber, wie die Corona-Pandemie ihre Leben beeinflusst hat.

Dass die Herzogin von Cambridge bei ihren öffentlichen Besuchen mit Adleraugen beobachtet wird, gehört bei Kate Middleton und den restlichen Royals zum Alltag. Experten haben bei ihrem Uni-Besuch jetzt aber eine Entdeckung gemacht, die sie zuvor bei Kate Middleton so noch nicht bemerkten.

Kate Middleton hält Rede – Royals-Experten machen Entdeckung

Die Royals-Kommentatoren Roberta Fiorito und Rachel Bowie diskutierten im Anschluss an Kates Besuch im „Royally Obsessed“-Podcast über die Haltung der Herzogin. Ihnen fiel laut dem britischen Express auf, dass Kate Middleton während ihrer Rede die Hände extrem verschränkt hielt.

-----------------------------

Das ist Kate Middleton:

Kate Middleton wurde am 9. Januar 1982 als Catherine Elizabeth Middleton in Reading, England, geboren

Während ihres Studiums in St. Andrews lernte sie 2001 Prinz William kennen

Das Paar ist seit Ende 2002 liiert, 2010 folgte die Verlobung

Am 29. April 2011 heirateten die beiden in Westminster Abbey

Kate und William haben drei Kinder: George (* 2013), Charlotte (* 2015) und Louis (* 2018)

Die Familie lebt im Kensington Palace in London

-----------------------------

Kate Middleton an der Uni in Derby. Foto: imago images / i Images

„Ich möchte mal die verschränkten Hände von Kate erwähnen“, so Rachel Bowie. „Ich frage mich auch immer, wie ich mich auf Fotos hinstelle. Sie sieht so aus, als würde sie den Zeigefinger und Daumen nehmen und damit intensiv den anderen Daumen greifen.“ Die Frauen haben eine Vermutung. „Es hat fast den Anschein, als sei ihr das so beigebracht worden. Sie kneift wirklich ihren Daumen.“

Kate Middleton: Bestimmte Körperhaltung

Royals-Kommentatorin Roberta Fiorito fragt sich laut Express sogar, ob man sich so eleganter fühle und sich zu einer geraderen Haltung animiere. Schließlich aber müssen sich die Frauen eingestehen, dass die Analyse von Kate Middleton mehr oder weniger haltlos ist. „Was ist der Hintergrund? Gehen wir zu weit, die Fotos zu analysieren?“

-----------------------------

Mehr über die britischen Royals:

Kate Middleton besucht Uni: Das bleibt für eine Studentin nicht ohne Folgen

Queen Elizabeth II.: Ehemaliger Koch packt aus – SO isst die Königin am liebsten

Kate Middleton: Die Herzogin hat Prinz William DAVOR bewahrt

-----------------------------

Kate Middleton, die Herzogin von Cambridge. Foto: imago images / i Images

Kritiker würden diese Frage jetzt offenbar mit einem Ja beantworten. Immerhin ist es durchaus nicht das erste Mal, dass Kate Middleton ihre Finger bei öffentlichen Royals-Auftritten ineinander verschränkt hält, wie diverse Fotoaufnahmen aus vergangenen Wochen bewiesen.