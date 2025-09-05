Kate Middletons neue Frisur: Haar-Experte Andreas Wendt erkennt es sofort

Irgendwie sieht Kate Middleton seit Kurzem anders aus. Das Lächeln, es strahlt zwar immer noch wie eh und je. Die Haare jedoch wirken bei ihrem Besuch im „Natural History Museum“ plötzlich nicht nur deutlich heller, sondern auch viel voller.

Was hat die Prinzessin von Wales machen lassen? Hat sie sich die Haare gefärbt, oder sind sie bloß durch die Sonne heller geworden. Und woher kommen eigentlich die dichten Locken? Wir haben einen Experten auf die Bilder schauen lassen.

Kate Middletons neue Haarpracht

Andreas Wendt war nicht nur als Juror bei „My Style rocks“, sondern ist auch ein extrem erfolgreicher Friseur. Bereits nach Abschluss seiner Schullaufbahn eröffnete Andreas seinen ersten Friseursalon in Köln. Seit 2007 rettet er für RTL Salons vor dem Untergang. Zeitweise leitete Wendt sechs Friseursalons zeitgleich.

Andreas hat sich die Bilder von Kate Middleton genauer angeschaut. Sein Fazit: „Es fällt auf, dass der Oberkopfbereich am Hinterkopf kühler und aschiger wirkt, während die Längen und Spitzen wärmer und goldiger erscheinen. Gleichzeitig wirken die die Längen und Spitzen fülliger als der Oberkopfbereich“, so der Haar-Experte.

„Das kann ein Hinweis darauf sein“

Und weiter: „Das kann ein Hinweis darauf sein, dass mit Extensions gearbeitet wurde, wahrscheinlich in Form sogenannter Tapes. Sie sorgen für mehr Volumen und volle Längen und Spitzen. Auf den Bildern wirken die Längen und Spitzen zu füllig im Vergleich zum Oberkopfbereich. Auch das könnte für den Einsatz von Tapes sprechen.“

Hat die Prinzessin also ein wenig nachhelfen lassen? Bislang hat sie sich selbst noch nicht dazu geäußert. Eines jedoch ist klar: Ob mit hellen oder dunklen Haaren, vollen oder weniger vollen Locken, Kate Middleton ist bei ihren Auftritten stets bestens gestylt. Eine echte Prinzessin der Herzen eben.