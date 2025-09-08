Kate Middletons neue Frisur – jetzt mischt sich Dianas Hairstylist ein

Ein neuer Haarschnitt, ein paar hellere Strähnen und schon steht die Welt Kopf. Genau das geschah vor wenigen Tagen: Kate Middleton präsentierte sich nach ihrem Urlaub in Griechenland mit deutlich längeren, blonderen Haaren. Damit löste die Prinzessin von Wales eine Welle der Begeisterung aus, rief aber auch viele Kritiker auf den Plan. Vor allem in den sozialen Netzwerken äußerte viele Fans ihre harsche Meinung.

Für einen Mann, der sich bestens mit royalen Frisuren auskennt, war das Maß damit voll. Sam McKnight, der ehemalige Hairstylist von Prinzessin Diana (†36), bezog auf Instagram ungewöhnlich deutlich Stellung.

Dianas Hairstylist verteidigt Kate Middleton

„Ich bin schockiert, entsetzt, bestürzt und angewidert von all den scheußlichen Kommentaren heute über die Prinzessin von Wales!“, wetterte Sam McKnight gegen Kates Kritiker.

McKnight weiß schließlich, wovon er spricht. Er war es, der Diana 1990 bei einem Vogue-Shooting zu ihrem legendären Kurzhaarschnitt riet – ein Look, der in die Modegeschichte einging. „Als ich ihr die Haare abgeschnitten habe, ist die ganze Welt völlig durchgedreht“, erinnert er sich im Interview mit der „Harper’s Bazaar.“ Auch damals löste eine vermeintlich kleine Veränderung einen weltweiten Aufschrei aus.

Kate Middleton zeigt sich wieder verändert

Für McKnight ist klar: Haare sind weit mehr als ein Stylingdetail. „Das Haar einer Frau ist etwas sehr Persönliches für sie, es ist Rüstung, Schutz, Selbstvertrauen und so vieles mehr“, betont er. Mit Blick auf Kate, die nach ihrer Krebserkrankung nun in Remission ist, fügt er hinzu: Sie sei eine „verletzliche junge Frau.“ Sein Appell an die Öffentlichkeit fällt entsprechend deutlich aus: „Lasst sie verdammt noch mal in Ruhe.“

Tatsächlich war Kates blonde Phase offenbar nur von kurzer Dauer.

Am Samstag (6. September) zeigte sich Kate bei der Rugby-WM der Frauen, bei der sie das englische Team gegen Australien anfeuerte – und diesmal trug sie ihr Haar wieder deutlich dunkler.