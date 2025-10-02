Kate Middleton: Nach 14 Jahren ist das Rätsel endlich gelöst

Diese Hochzeit schrieb Geschichte. Am 29. April 2011 gaben sich Prinz William (43) und Kate Middleton (43) in der Westminster Abbey das Ja-Wort. Millionen Zuschauer auf der ganzen Welt klebten vor den Bildschirmen. Ihr Kleid, die Zeremonie, jedes Detail wurde analysiert. Doch ein Gerücht über den großen Tag hielt sich hartnäckig, bis jetzt!

Jahrelang hieß es, dass Kate ihr Make-up selbst gemacht habe. Angeblich habe sie vorher Unterricht genommen und am Morgen der Hochzeit die Pinsel selbst geschwungen. Unterstützt wurde die Geschichte durch die Behauptung, dass sie Produkte von Bobbi Brown benutzt habe. Nun stellt sich heraus: Ganz so war es nicht.

So entstand Kates Hochzeits-Look wirklich

Bobbi Brown (68) selbst räumte im Podcast „Breaking Beauty“ auf. „Ich habe ihr [Kates] Make-up nicht gemacht. Ich wünschte, ich hätte es getan. Stattdessen sei es eine ihrer Visagistinnen gewesen: Hannah Martin. Sie war es, die Kate an diesem historischen Tag schminkte und die später in der britischen Beauty-Szene zur Star-Visagistin wurde.

+++ Enthüllungen lassen König Charles III. keine Wahl – er zieht die Reißleine +++

Brown fügte hinzu: „Hannah gab mir den Tipp, den Wecker zu stellen und mir das anzuschauen. Wir schrieben uns gegenseitig SMS, und sie schrieb: ‚Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.‘“, gesteht die Gründerin.

Die Marke selbst habe den Royal-Look damals nicht für Werbung genutzt. „Das wäre nicht richtig gewesen“, erklärt Brown. Ein königlicher Dank kam trotzdem. Eine Mitarbeiterin von Kate schickte Bobbi Brown im Namen der Königin einen Brief. Darin hieß es, wie sehr Kate das Make-up geschätzt habe. Dieses Schreiben hängt heute noch in Browns Büro.