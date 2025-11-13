„Oma Kate!“ – Fans zerreißen Kates 2.200-Euro-Kleid

Für viele war es der große Moment von Prinz George: Der Zwölfjährige nahm am Samstagabend (8. November) erstmals an der traditionellen Gedenkveranstaltung für gefallene Soldaten in der Londoner Royal Albert Hall teil. Im dunklen Anzug mit roter Mohnblume und Krawatte wirkte der Thronfolger ernst und erwachsen. Doch während George Lob und Bewunderung erntete, wurde seine Mutter zur Zielscheibe hitziger Debatten.

Kate Middleton erschien in einem schwarzen Midikleid von Designerin Alessandra Rich. Der Look: edel, aber mit auffälligem weißem Kragen, Spitze und Seidenstoff. Preis: stolze 2.200 Euro. Dazu kombinierte die 43-Jährige Schmuckstücke aus dem Nachlass von Königin Elizabeth II. – eine Perlenbrosche und passende Ohrringe.

Kate Middletons Outfit spaltet die Fans

Doch der Look kam nicht bei allen gut an. Auf Instagram und X (früher Twitter) häuften sich kritische Kommentare. „Dieses Kleid ist furchtbar, sie braucht ein neues Styling-Team“, schrieb eine Nutzerin. Ein anderer spottete: „Wer hat Kate in diesem Look aus dem Haus gelassen? Dieses Kleid ist für keine Frau tragbar.“ Und wieder jemand kommentierte: „Oma Kate ist zurück!“

Dabei hatte Kate Middleton mit ihrem eleganten Stil bisher selten danebengegriffen. Ob bei Empfängen, Staatsbesuchen oder Charity-Events – meist trifft sie den Geschmack der Royal-Fans. Doch diesmal war die Meinung eindeutig gespalten.

Neben Kate Middleton und Sohn George nahmen auch weitere Royals an der Veranstaltung teil: König Charles III. und Königin Camilla, Prinz Edward mit Ehefrau Sophie sowie Prinz Richard und seine Frau Brigitte.

Nur Prinz William fehlte – aus gutem Grund. Der Thronfolger befand sich beim UN-Klimagipfel COP30 in Brasilien. Dort hielt er eine Rede im Namen des Königs und verlieh in Rio de Janeiro seinen Umweltpreis, den Earthshot Prize.