Kate Middleton: Die Herzogin hat Geburtstag – doch auf diese Tradition muss sie verzichten

Kate Middleton hat Geburtstag! 39 Jahre wird die Ehefrau von Prinz William am Samstag.

Der Ehrentag muss natürlich gebührend gefeiert werden - in Zeiten von Corona und Lockdown aber gar nicht so einfach. Ganz England befindet sich im harten Lockdown, alle Geschäfte, die nicht lebensnotwendig sind, sowie Restaurants und Pubs sind geschlossen. Es herrscht Ausgangssperre, nur mit einem triftigen Grund darf man sein Haus verlassen. Eine andere Regel gibt es natürlich auch für Kate Middleton nicht.

Kate Middleton feiert 39. Geburtstag

Deshalb muss die Herzogin von Cambridge an ihrem 39. Geburtstag auf einiges verzichten. Dazu gehört eine lange Tradition: Wie die „Vanity Fair“ berichtet, feiert sie jedes Jahr mit ihren Eltern Michael und Carole Middleton. Das ist in diesem Jahr aufgrund der Pandemie aber nicht möglich.

Nun feiert Kate Middleton nur mit ihrem Ehemann und den drei gemeinsamen Kindern George (7), Charlotte (5) und Louis (2) auf ihrem Landsitz Anmer Hall. Bereits vor Weihnachten verließ die Familie London, um den erneuten Lockdown in der Grafschaft Norfolk zu verbringen.

Kate Middleton feiert ihren 39. Geburtstag. Foto: Brian Lawless/PA Wire/dpa

Doch im ganz kleinen Kreis mit Tee und Kuchen mag es die Herzogin ohnehin am liebsten, wie eine Freundin der „Vanity Fair“ verriet. „Catherine ist niemand für große Partys - mit William und den Kindern zusammen zu sein, so feiert sie ihren Geburtstag am liebsten.“

Das ist Kate Middleton:

geboren am 9. Januar 1982 in Reading, Berkshire

sie ist die Tochter von Michael und Carole Middleton

sie hat zwei jüngere Geschwister: Philippa 'Pippa' und James

während ihres Studiums in Schottland lernte sie Prinz William kennen

2010 verlobten sie sich

am 29. April 2011 fand die Hochzeit in Westminster Abbey in London statt

das Paar hat drei Kinder: George, Charlotte und Louis

Glückwünsche für Kate Middleton von den Royals

Am Samstag gratulierten bereits sowohl zahlreiche Royals-Fans als auch die Familie Kate Middleton zum Geburtstag.

Der Instagram-Account der Queen, 'The Royal Family', teilte ein Bild von Kate sowie eines, das die Schwiegerenkelin gemeinsam mit der Monarchin zeigt und schrieb dazu: „Wir wünschen der Herzogin von Cambridge heute einen wundervollen Geburtstag!“

Kate Middleton: „Geburtstage waren in den vergangenen Monaten sehr anders“

Und auch Charles und Camilla sendeten Glückwünsche an ihre Schwiegertochter über Social Media.

Die 39-Jährige bedankte sich bei allen Gratulanten und postete selbst ein Bild von sich, das sie mit Corona-Maske zeigt. Dazu schrieb sie: „Vielen Dank für die lieben Glückwünsche. Geburtstage waren in den vergangenen Monaten sehr anders, und unsere Gedanken sind weiterhin bei all denen, die in diesen herausfordernden Zeiten in erster Reihe stehen.“ (cs)