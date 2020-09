Kate Middleton: Ganz schön sexy! Mit diesem Trick schnappte sie sich Prinz William

Prinz William kann sich bestimmt noch genau an den Moment erinnern, als er sich in Kate Middleton verliebte.

Kate Middleton und Prinz William sind das absolute Traumpaar – und das seit knapp 20 Jahren. Anfang der 2000er lernten sich die beiden während ihres Studiums in St. Andrews kennen und lieben.

Über die Liebesgeschichte von Kate Middleton und Prinz William ist über die Jahre schon so einiges ans Licht gekommen, doch ein wirklich interessantes Detail ihres Kennenlernens ist privat geblieben – bis jetzt.

Kate Middleton: SO wirst du die Herzogin nie wieder sehen

So hätten wir Kate Middleton gar nicht eingeschätzt. Die Herzogin ist heutzutage für ihr seriöses Auftreten und ihr unschuldiges Image bekannt. Doch Kate kann auch anders, wie nun herauskommt. Während ihrer Zeit als Studentin hat sich Kate Middleton nämlich einiges getraut, was ihr inzwischen das royale Genick brechen würde.

Fans der Royals kennen die Bilder schon längst: Im März 2002 ist Kate Middleton für eine Modenschau ihrer Universität in einem durchsichtigen Kleid über den Laufsteg stolziert. Die damals 20-Jährige muss Prinz William damals ziemlich den Kopf verdreht haben. Kein Wunder: Die Figur der jungen Kate hat sicherlich einige Zuschauer staunen lassen.

Das vermeintliche Kleid, das Kate Middleton im März 2002 getragen hat. Foto: imago images

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading, England, geboren

Während ihres Studiums in St. Andrews lernte sie 2001 Prinz William kennen

Das Paar ist seit Ende 2002 liiert, 2010 folgte die Verlobung

Am 29. April 2011 heirateten die beiden in Westminster Abbey

Kate und William haben drei Kinder: George, Charlotte und Louis

Die Familie lebt im Kensington Palace in London

Kate Middleton macht sich für viele Charity-Projekte stark

Detail enthüllt: Das steckt hinter Kates sexy Outfit

Doch wie nun herauskommt, handelt es sich bei dem berühmten Outfit der Britin gar nicht um ein Kleid. Fashion-Expertin Kerry Taylor verrät im Interview mit „Us Weekly“, dass es sich bei dem Kleidungsstück eigentlich um einen Rock handelt.

„Eigentlich sollte es ein Rock sein. Sie hat es hochgezogen und es als Kleid getragen“, so Kerry Taylor über den Abend, an dem Prinz Williams Augen an Kate Middleton geklebt haben. So frivol hätten wir die 38-Jährige gar nicht eingeschätzt. Diese Aktion hätte sich bestimmt nicht jede Frau einfach so getraut. Doch Kate scheint die Waffen einer Frau bestens zu kennen.

Kate Middleton: Prinz Williams große Liebe

Und der Trick scheint funktioniert zu haben: Noch im selben Jahr kommen Prinz William und Kate Middleton zusammen. Ihre Beziehung ist aber erst im April 2004 publik geworden, als das Liebespaar bei einem Ski-Urlaub in der Schweiz entdeckt worden ist.

Kate Middleton und Prinz William im November 2010. Foto: imago images

Sechs Jahre später, im Oktober 2010, soll Prinz William in Kenia schließlich um Kates Hand angehalten haben. Ein halbes Jahr später haben sich die beiden in der Westminster Abbey das Ja-Wort gegeben.