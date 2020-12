Kate Middleton: Details aus Privatleben enthüllt – SO unglamourös läuft sie zu Hause rum

Mal chic, mal leger - Kate Middleton zeigt sich in der Öffentlichkeit immer top gestylt.

Da stellt sich die Frage: Was trägt die Herzogin von Cambridge, wenn sie privat zu Hause ist und sich um ihre drei Kinder George, Charlotte und Louis kümmert. Nun verrät ein Freund von Kate Middleton private Details und beantwortet auch diese Frage. Manch einer dürfte überrascht sein.

Kate Middleton: So läuft sie zu Hause rum

Sowohl im offiziellen Zuhause in London, dem Kensington Palace, als auch auf dem Landsitz Amner Hall in Sandringham kleide sich Kate Middleton sehr entspannt, so der Freund zu „People“. „Es ist ein normales,beschäftigtes Zuhause einer Familie, wo die Kinder herumrennen, Sachen runterwerfen.“

Zur gleichen Zeit sei sie hinter geschlossenen Türen aber auch eine selbstbewusste Mutter, die sich nicht von ihren Kindern auf der Nase herumtanzen lässt. „Sie weist sie in die Schranken, wenn sie sich daneben benehmen.“

Kate Middleton mit Ehemann William und den gemeinsamen Kindern. Foto: imago images / i Images

--------------------------------

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Durch ihre Heirat mit Prinz William wurde sie zur Herzogin von Cambridge bekannt

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 kennen

Kate und William heirateten am 29. April 2011

Die beiden Royals haben drei gemeinsame Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

--------------------------------

Auch ihr Look sei privat ein ganz anderer als in der Öffentlichkeit. „Ihre Haare sind dann nicht zurechtgeföhnt, sie trägt einfach einen Pferdeschwanz“, so der Insider. „Sie trägt Sportklamotten oder ein Kleid und Turnschuhe und nur wenig Make-Up. Es ist das ganz normale Leben einer Mutter mit drei Kindern - sie hat nur einen etwas anderen Job als die meisten.“

--------------

Weitere News von den Royals:

Meghan Markle und Prinz Harry haben Neuigkeiten vor Weihnachten – es ist offiziell

So großzügig beschenkte Prinz Harry die Kinder von Bruder William

Queen Elizabeth II. pflegt seit 68 Jahren weihnachtliche Tradition – doch in diesem Jahr ist alles anders

--------------

Kinder von Kate Middleton sollen normal aufwachsen

Besonders wichtig sei es Kate Middleton, dass ihre Kinder so normal wie möglich aufwachsen. Bei all der Fürsorge für George, Charlotte und Louis soll aber auch die Beziehung zu Ehemann Prinz William nicht auf der Strecke bleiben. Die beiden gehen abends regelmäßig in Pubs - auch wenn sie dort ebenfalls häufig über den Nachwuchs sprechen.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

+++ Kate Middleton: Süße Baby-Neuigkeiten! Sie soll wieder Tante werden +++

„Sie sind wie alle anderen Eltern, die ausgehen. Sie sprechen über ihr Leben zu Hause und über die Kinder“, verrät ein Anwohner „People“. „Es ist toll, was für ein normales, liebenswürdiges Paar sie sind.“ (cs)