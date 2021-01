Kate Middleton feierte 39. Geburtstag – berührend, was ihre Kinder ihr schenken

Es dauert zwar noch ein Jahr bis zum runden Geburtstag. Nichtsdestotrotz haben ihre Kinder ihr schon in diesem Jahr einen unvergesslichen Geburtstag beschert: Kate Middleton ist am Samstag 39 Jahre alt geworden - und hat ein reizendes Geschenk von ihren drei Kindern bekommen.

Normalerweise feiert Kate Middleton immer eine große Party, lädt Freunde und Familie in ihr Anwesen Anmer Hall in Norfolk ein, um gemeinsam zu feiern. Doch in diesem Jahr ist es wegen der Corona-Pandemie ganz anders.

Kate Middleton: Ihre Kinder schenken ihr ein berührendes Geschenk zum Geburtstag

Im engsten Kreise der Familie bereiteten Prinz Georg (7), Prinzessin Charlotte (5) und Prinz Louis (2) eine kleine Tea Party gemeinsam mit Papa William (38) für die Mama vor. Die kleine Familie feierte ohne andere Gäste. Darüber berichtet das People-Magazin.

Kate Middleton mit ihrer Familie: Prinz William und den drei Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. Foto: imago images

Ein Insider berichtete dem Magazin, dass es oft vorkommen würde, dass auch Prinz William höchstpersönlich eine Tasse Tee zubereite, wenn Gäste kommen. „Eigentlich wird sie gerade darauf vorbereitet, die zukünftige Königin zu werden, doch das ahnt beim ersten Blick niemand. Es ist liebevoll bei ihnen zuhause, ein willkommenes Plätzchen, kein übertriebenes Palast-Anwesen.“

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Durch ihre Heirat mit Prinz William wurde sie zur Herzogin von Cambridge bekannt

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 kennen

Kate und William heirateten am 29. April 2011

Die beiden Royals haben drei gemeinsame Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

Traditionell geht es eigentlich am Sonntag nach ihrem Geburtstag mit der Familie in die Kirche, wie People berichtet. Auch Queen Elizabeth II. erscheint dann immer, um gemeinsam den Gottesdienst in der St. Mary Magdalene Church zu besuchen. Dort feiert die Familie auch regulär die Weihnachtsmesse.

In diesem Jahr erhielt die Herzogin von Cambridge Glückwünsche über Instagram. Die Queen gratulierte mit ihrem Gatten, ebenso Prinz Charles und Camilla. Die 39-Jährige bedankte sich auf ihren Account „Kensington Royal“. Dort schrieb sie unter anderem: „Die Geburtstage haben sich in den letzten Monaten geändert. Wir denken weiterhin an alle, die in dieser schweren Zeit an vorderster Front kämpfen“.

Großbritannien befindet sich derzeit im mittlerweile dritten Lockdown, die Schulen bleiben nach den Weihnachtsferien geschlossen. Über 83.000 Menschen sind bereits am oder mit dem Virus gestorben. Insgesamt haben sich über drei Millionen Menschen angesteckt.

