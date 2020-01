Kate Middleton: Eindeutige Anzeichen – ist sie etwa wirklich ..?

Ist DAS der eindeutige Beweis? Verschmitztes Grinsen, die Hand vorsichtig auf die Körpermitte gelegt – hat Kate Middleton (38) etwas zu verkünden, auf das die Royals-Fans schon lange warten?

Immerhin: Ihr Tweed-Kostüm, das die Herzogin von Cambridge am Dienstag beim Besuch des Evelina Kinderkrankenhauses getragen hatte, gibt Rätsel auf. Britische Medien wie der Express wollen tatsächlich eine kleine Wölbung im Bauchbereich von Kate Middleton gesehen haben.

Und nicht nur das!

Kate Middleton: Eindeutige Anzeichen – ist sie wirklich schwanger?

In der Tat zeichnet sich unter dem Zweiteiler von Dolce und Gabanna am Bauch der Royal etwas ab, das sonst so noch nicht da war. Das beweisen jetzt neue Paparazzi-Bilder der Herzogin.

Kate Middleton hat ein verdächtiges Bäuchlein, das sie auch noch anfasst. Foto: imago images / PA Images

---------------------

---------------------

Dabei ließ Kate Middleton erst vor rund einer Woche laut People verlauten, dass die Babyplanung mit Prinz William nach bereits drei Kindern abgeschlossen sei. „Ich glaube nicht, dass William noch mehr Kinder will“, verriet Kate im Rahmen eines Events.

Sind diese Worte womöglich ein Ablenkungsmanöver?

----------------

Das ist Kate Middleton:

HRH Catherine, Duchess of Cambridge, GCVO wurde am 9. Januar 1982 in Reading, Berkshire, England geboren

Gebürtig heißt sie Catherine Elizabeth „Kate“ Middleton

Sie ist die Ehefrau des britischen Prinzen William, Duke of Cambridge

Kate und William lernten sich während des Studiums in St. Andrews kennen

Catherine und Prinz William verlobten sich am 20. Oktober 2010 während eines Urlaubs in Kenia

Am 29. April 2011 folgte die Hochzeit

Das Paar hat drei Kinder: Prinz George von Cambridge, Prinzessin Charlotte von Cambridge und Prinz Louis von Cambridge

------------------

Weiteres Detail als Schwangerschafts-Indiz

Noch etwas fällt beim Anblick der Fotos auf: Kate Middleton trägt keinen Ehering. Der sonst so auffällige Saphir-Ring, der von 14 Diamanten umgeben ist und Medieneinschätzungen nach mittlerweile einen Wert von 365.000 Euro haben soll, ist einem schlichteren Ring gewichen.

Kate Middleton trägt ihren wertvollen Ehering nicht mehr. Foto: imago images / PA Images

Ein weiteres Indiz einer Schwangerschaft? Es ist schließlich keine Seltenheit, dass bei manchen Frauen, die in besonderen Umständen sind, die Finger anschwellen.

Im Fall von Kate Middleton lässt sich das große Geheimnis um ihren Bauch in spätestens ein paar Monaten sicherlich ganz einfach lösen.