Lange schon warten die Fans und das britische Volk darauf, Prinz William mit Krone auf dem Kopf zu sehen. Er und seine Frau Kate Middleton sind die Zweiten in der Thronfolge. Doch jetzt gibt es eine traurige Beichte des Herzogs von Cambridge.

Es ist eine Beichte, mit der die Fans wohl nicht gerechnet haben. In einem Interview beteuerte der royale Ehemann von Kate Middleton unlängst, wie weit dieses Thema gedanklich für ihn entfernt sei.

Kate Middleton: Ehemann Prinz William mit traurigem Geständnis

„Ich bleibe nicht nachts wach und hoffe darauf, weil es traurigerweise bedeuten würde, dass es in meiner Familie weitere Entwicklungen gegeben hat. Und das will ich nicht“, erzählte Prinz William noch vor einigen Jahren in einem BBC-Interview, das jetzt wieder in aller Munde ist.

Kate Middleton und Prinz William wollen die Monarchie modernisieren, wenn sie auf dem Thron sitzen. Foto: imago images

Denn gerade jetzt, da sein Bruder Harry und dessen Ehefrau Meghan Markle eigene Wege gehen – fernab vom Königshaus – sind alle Augen noch weitaus mehr auf Prinz William und Kate Middleton gerichtet und auf ihre künftige Rolle als Royals.

Prinz William: erste Pläne als König

Immerhin: Auch wenn William sich noch nicht allzu sehr mit dem Gedanken anfreunden kann, der neue König zu werden, so hat er offenbar doch schon erste Pläne geschmiedet.

+++ Kate Middleton: Schock für die Fans! „Ich glaube nicht, dass William ...“ +++

„Ich denke, dass die Royal-Familie sich modernisieren und entwickeln muss, wenn sie relevant bleiben will“, erklärte Kates Mann weiter. „Das ist die Herausforderung für mich – wie bringe ich die Royal-Familie dazu, auch in den nächsten 20 Jahren noch relevant zu bleiben?“

Das ist Kate Middleton:

HRH Catherine, Duchess of Cambridge, GCVO wurde am 9. Januar 1982 in Reading, Berkshire, England geboren

Gebürtig heißt sie Catherine Elizabeth „Kate“ Middleton

Sie ist die Ehefrau des britischen Prinzen William, Duke of Cambridge

Das Paar hat drei Kinder: Prinz George von Cambridge, Prinzessin Charlotte von Cambridge und Prinz Louis von Cambridge

Einen ersten Schritt der Weiterentwicklung und Modernisierung sind die Royals ja mittlerweile schon gegangen, schließlich haben Harry und Meghan sich von den Traditionen, die mit der britischen Monarchie einhergehen, abgewandt.

Fragt sich nur, was Prinz William dann konkret vorschwebt, wenn er erstmal den Thron besteigt…