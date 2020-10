Offenbar hat Prinz William sehr viel Glück mit seiner Frau Kate Middleton!

In einer neuen Biografie über die Königliche Familie soll auch die Beziehung der Prinzen William und Harry zu ihrem Vater dargestellt werden. Doch welche Rolle spielt Herzogin Kate dabei?

Kate Middleton: Die Herzogin hat Prinz William DAVOR bewahrt

Es soll in der Vergangenheit wohl heftig zwischen William und seinem Vater Prinz Charles geknallt haben, das behauptet jedenfalls Adelsexperte Robert Lacey in dem Buch „Battle of Brothers“.

Der Prinz sei wohl für sein temperamentvolles Gemüt bekannt. In der Vergangenheit sei er auch häufig im Beisein von Camilla temperamentvoll gewesen, darüber sei die Herzogin von Cornwall entsetzt gewesen.

Das ist Kate Middleton, die Herzogin von Cambridge:

Kate Middleton wurde am 9. Januar 1982 als Catherine Elizabeth Middleton in Reading, England geboren

Während ihres Studiums in St. Andrews lernte sie 2001 Prinz William kennen

Das Paar ist seit Ende 2002 liiert und verlobte sich am 20. Oktober 2010

Im April 2011 folgte die royale Traumhochzeit in der Westminster Abbey, bei der Kate Middletons Schwester Pippa sowie Prinz Harry als Trauzeugen anwesend waren

Sie wohnt gemeinsam mit Prinz William und den drei Kindern im Kensington Palace

Offenbar soll William häufig wegen seines Vaters aufgebracht gewesen sein. Foto: imago images / ZUMA Wire

Kate Middleton: Damit hat sie dem Prinzen geholfen

William soll Charles sogar regelrecht angegangen sein, so Lacey in seinem Buch.

Und hier kommt Kate Middleton ins Spiel: Sie sei Balsam für die feurige Persönlichkeit Williams, berichtet der Express. Und habe ihn schon des Öfteren beruhigen können, erklärt der Experte. Inzwischen sei das Verhältnis wischen Vater und Sohn viel enger geworden. (mia)