Kate Middleton: DAS darf sie in der Öffentlichkeit nie tun

Kate Middleton scheint die perfekte Frau an der Seite von Prinz William, der eines Tages König wird, zu sein.

Sie ist sympathisch, bodenständig, das Volk liebt die Herzogin von Cambridge und ihre Familie. Lange Zeit bekam man Kate Middleton, Prinz William und die anderen königlichen Familienmitglieder nur über Video zu sehen. Corona machte auch vor den Royals keinen Halt.

Kate Middleton muss royales Protokoll befolgen

Doch ob per Video oder persönliche Termine - einige Dinge gibt es für Kate Middleton immer wieder zu beachten. Denn es gibt Sachen, die die 38-Jährige in der Öffentlichkeit nie tun darf. Es gilt das royale Protokoll zu befolgen.

Unter anderem muss sie einiges beachten, wenn es um ihre Garderobe geht. Stylistin Melita Latham verrät dem englischen „Express“: „Nichts zeigt mehr, dass man zu einem Royal geworden ist, als seinen Kleidungsstil zu verändern, vor allem nachdem man Kinder hatte.“

Das ist Kate Middleton:

sie wurde am 9. Januar 1982 in Reading, England, als Catherine Elizabeth Middleton geboren

während ihres Studiums im schottischen St. Andrew's lernte sie Prinz William kennen

2007 trennten sich die beiden für einige Monate

2010 folgte die Verlobung

am 29. April 2011 heirateten Kate Middleton und Prinz William in Westminster Abbey in London

die Queen verlieh dem Ehepaar die Titel des Herzogs und der Herzogin von Cambridge

Kate und William haben drei Kinder: George (* 2013), Charlotte (* 2015) und Louis (* 2018)

Zwar sei sie sicher, dass Kate Middleton in ihrem Apartment im Kensington Palast auch gemütliche Klamotten trägt, sind die Outfits, die sie in der Öffentlichkeit trägt, sehr durchdacht, so die Expertin.

Das ist Kate Middleton verboten

Einige Dinge sind Kate Middleton dem Protokoll zufolge verboten.

„Nichts, was nicht über das Knie geht und nur selten V-Ausschnitt“, erklärt Melita Latham weiter. Kleider werden Hosen bevorzugt, Strumpfhosen sind bei formellen Anlässen ein Muss. Auch Schuhe sollten nicht zu hoch sein.

So sieht man Kate Middleton nur selten: in kurzen Hosen. Foto: imago images / PA Images

An die Kleidervorschriften hält sich Kate Middleton in der Regel. Dennoch hat sie einen besonderen Look. Die Stylistin zum „Express“: „Ihre außergewöhnliche Figur, Größe und Haltung lassen ihren Look wundervoll wirken - viele andere hätten damit Probleme.“ (cs)