Kate Middleton: Jetzt spricht sie Klartext – kein Comeback geplant

Mit der emotionalen Videobotschaft von Kate Middleton, in der sie ihre Krebsdiagnose öffentlich machte, schockte die Prinzessin die ganze Welt. Danach war klar, dass sie sich erstmal aus der Öffentlichkeit zurückziehen würde. Doch wie steht es um ein Comeback der Royal?

Kate Middleton: Comeback nicht in Aussicht

Nach einer Bauch-OP, der sich Kate im Januar unterzog, sollte sie sich voll und ganz auf ihre Genesung konzentrieren. Dafür wurde sie erst einmal für längere Zeit von ihren royalen Pflichten befreit. Während viele Fans des Königshauses bereits dachten, dass sich die Prinzessin von Wales auf dem Weg der Besserung befände, schockte sie auf Instagram mit einer schlimmen Nachricht.

Über ihre Social-Media-Kanäle verbreiteten William und Kate am 22. März 2024 ein emotionales Statement. Darin erklärte die dreifache Mutter erstmals, was ihr wirklich fehle: Sie habe Krebs.

Nun wurden ihre öffentlichen Auftritte auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Viele Fans hoffen bereits auf eine schnelle Rückkehr der Royal. Doch jetzt geht diese Nachricht rum: Kate plant erstmal kein Comeback.

Kate Middleton: Diese Veranstaltung fällt für sie ins Wasser

Zumindest für die traditionellen Chelsea Flower Show, die bei den Royals stets sehr beliebt war, fällt Kate aus. Denn dafür steht die an Krebs erkrankte Ehefrau von Prinz William noch nicht auf der Gästeliste. Die Veranstaltung findet bereits in einigen Wochen im Mai statt und wird traditionell am Vorabend der Eröffnung in London von den Royals besucht. So auch von Kate, die sich noch im letzten Jahr begeistert auf der Gartenschau zeigte.

Auch bei König Charles III. ist noch unklar, ob er an der Chelsea Flower Show teilnehmen wird. Der Monarch kämpft seit einigen Monaten ebenfalls mit der Diagnose Krebs und muss sich gemeinsam mit seiner Schwiegertochter einer Chemotherapie unterziehen.

Dabei ist eins schon mal klar: Kate wird wieder herzlich willkommen geheißen, wenn es ihr gut genug geht, um ihre Arbeit wieder aufzunehmen. Laut Insidern des Königshauses sei sie aber im Moment „glücklich“, Zeit mit ihrer Familie zu verbringen und sich auf ihre Genesung konzentrieren zu können.