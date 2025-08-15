Rückschlag für Kate Middleton – Prinz William läuft ihr wichtigen Rang ab

Kate Middleton gilt seit vielen Jahren als strahlende Figur der britischen Königsfamilie. Ob bei offiziellen Terminen, Wohltätigkeitsprojekten oder privaten Auftritten – sie verkörpert für viele Briten die moderne, nahbare Royalty. Umfragen bestätigen regelmäßig ihre Spitzenposition im Beliebtheitsranking. 2024 erreichte sie laut „YouGov“ 76 Prozent Zustimmung und übertraf damit sogar ihren Ehemann Prinz William.

Doch in diesem Jahr sorgt ein unerwarteter Wechsel an der Spitze für Aufsehen.

Kate Middleton verliert die Spitzenposition

In der neuesten „YouGov“-Umfrage von August 2025 erreicht William 74 Prozent und verdrängt Kate Middleton auf Platz zwei. Sie erhält noch 71 Prozent, gleichauf mit Prinzessin Anne. König Charles III. landet mit 59 Prozent Zustimmung auf Rang vier und verliert vier Punkte im Vergleich zum Vorjahr.

Die Werte für Königin Camilla sind geteilt: 43 Prozent sehen sie positiv, 44 Prozent negativ. 13 Prozent sind unentschlossen. Kate Middleton bleibt damit zwar beliebt, muss sich jedoch ihrem Mann geschlagen geben. Ihre öffentliche Rolle dürfte dennoch stark im Fokus bleiben.

Kate Middleton weiterhin im Fokus der Öffentlichkeit

Am unteren Ende der Beliebtheitsskala stehen Prinz Harry und Herzogin Meghan. Harry erreicht 28 Prozent, Meghan lediglich 20 Prozent – der niedrigste Wert, der je über sie gemessen wurde. Prinz Andrew ist abgeschlagener Letzter, 87 Prozent der Befragten sehen ihn negativ.

Vor allem jüngere Menschen blicken kritischer auf die Royal Family. Insgesamt äußern sich 62 Prozent der Briten positiv über die Familie und 58 Prozent über die Monarchie als Institution.

Trotz kleinerer Verschiebungen bleibt Kate Middleton eine der zentralen Figuren des Königshauses.

