Kate Middleton: Ihr Bruder James packt aus – dieser Ausflug hat alles verändert

Kate Middleton kann aufatmen. Ihr Bruder James Middleton scheint auf dem Weg der Besserung zu sein.

Anfang 2019 machte Kate Middletons Bruder James seine Erkrankung an Depressionen öffentlich. Nun äußert sich der 33-Jährige zu einem Familienausflug, der seine Sicht auf das Leben völlig verändert haben soll.

Kate Middletons Bruder über seine Krankheit: „Krebs des Verstandes“

Seit drei Jahren kämpft der Bruder von Kate Middleton gegen die psychische Krankheit an. Lange sorgte sich die Familie um James Middleton, der nun den Schritt gewagt hat, ganz offen über den Kampf gegen seine inneren Dämonen zu sprechen.

Gegenüber „Daily Mail“ beschrieb James die Krankheit bereits als „Krebs des Verstandes“. Jetzt hat sich der Unternehmer erneut an die Presse gewendet, um von einem ganz besonderen Weihnachtsfest im Jahr 2017 zu erzählen.

James Middleton machte seine Erkrankung Anfang 2019 öffentlich. Foto: imago images

Kate Middleton: Dieser Ausflug rettete ihren Bruder James

Für die Feiertage 2017 hat es James mit seinen Eltern, Schwester Pippa und ihrem Ehemann James Matthews nach Schottland verschlagen. Eigentlich wollte der 33-Jährige gar nicht mitfahren, doch am Ende stellte sich dieser Trip sogar als ein wichtiger Wendepunkt in seinem Leben heraus.

Auf Anraten seines Therapeuten folgte James seiner Familie in das Ferienhaus in Schottland. Dort angekommen suchte sich der Bruder der Herzogin schnell Beschäftigung, um seinen dunklen Gedanken entgehen zu können – beispielsweise neues Brennholz zu besorgen. Und auch seine geliebten Hunde sollen maßgeblich an James Heilung beteiligt gewesen sein.

Kate Middletons Bruder James spricht offen über seine Depressionen. Foto: imago images

„Meine Hunde haben mir sehr geholfen, weil sie immer eine Ablenkung waren. Wenn ich den Raum verlassen musste, dann, um sie zu füttern oder mit ihnen Gassi zu gehen. Also hatte ich ständig eine Aufgabe“, berichtet James gegenüber „The Telegraph“. Seine Vierbeiner bezeichnet James Middleton sogar als persönliche Therapeuten.

James Middleton empfiehlt, im eiskalten See zu schwimmen

Außerdem entwickelte er ein neues Morgenritual: Jeden Morgen sprang der Unternehmer ins eiskalte Wasser des Loch Affric (ein See in den Highlands). „Das hat großartige Heilkräfte“, erklärt er.

Vor allem die stressige Weihnachtszeit kann für viele Menschen überfordernd sein, doch James Ratschläge können sicherlich einigen Betroffenen Mut machen und Hoffnung schenken. Und auch Schwester Kate Middleton platzt bestimmt vor Stolz. Welchen Meilenstein die Frau von Prinz William kürzlich selbst erreichte, liest du hier.