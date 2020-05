Kate Middleton: Schreckliche Wahrheit! Nun kommt raus, dass Prinz William ...

Kate Middleton und Prinz William. Ein modernes Märchen.

Kate Middleton und Prinz Harry feierten gerade erst ihren neunten Hochzeitstag – ihre Liebesgeschichte liest sich wie aus einem Märchenbuch. Zumindest fast. Denn ganz so einfach war es für Kate Middleton und William nicht, bis die Royals am 29. April 2011 vor den Traualtar traten.

Und das lag vordergründig an Prinz William. Er verriet, warum er Kate nicht so schnell heiraten wollte.

Kate Middleton: Jetzt kommt raus, dass Prinz William...

Es begann im Jahr 2001 während ihres Studiums in St. Andrews. Kate Middleton, eine Bürgerliche, und der Prinz verliebten sich Hals über Kopf ineinander. Und auch wenn das Volk nach der öffentlichen Bekanntgabe ihrer Beziehung stets darauf hoffte, in nächster Zeit eine Royals-Hochzeit zu erleben, mussten sich die Fans des britischen Königshofes noch zehn Jahre begnügen.

Kate Middleton und Prinz William heirateten am 29. April 2011. Foto: imago images / PA Images

Und das aus gutem Grund. In ihrem Buch „The Making of a Royal Romance“ schreibt Royal-Expertin Katie Nicholl: „Ihm (William) war bewusst, dass sein Vater dazu gedrängt wurde, Diana zu heiraten, weil sie die geeignete Braut war. Er zögerte vor einem ähnlichen Druck und wollte nichts überstürzen, was den Traualtar betrifft.“

Kate Middleton:

Kate ist am 9. Januar 1982 in Reading, England, als Catherine "Kate" Middleton geboren

Sie ist die Ehefrau des britischen Prinzen William, Duke of Cambridge

Kate und William lernten sich während des Studiums im schottischen St. Andrews kennen

Am 29. April 2011 heiratete das Paar im Westminster Abbey in London

Kate und William haben drei gemeinsame Kinder: George (*2013), Charlotte (*2015) und Louis (*2018)

„Ich bin zu jung zum Heiraten“

In einem Interview mit den International Business Times erklärte Prinz William damals, als alle es kaum abwarten konnten, dass er Kate einen Ring an den Finger steckt: „Schau, ich bin erst 22 verdammt. Ich bin zu jung zum Heiraten. Ich möchte nicht heiraten, bevor ich wenigstens 28 oder vielleicht 30 bin.“

Das ist Prinz William:

geboren am 21. Juni 1082 in London

sein vollständiger Name lautet William Arthur Philip Louis Windsor

er ist der Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana

er steht auf Rang zwei der britischen Thronfolge

er ist mit Kate Middelton verheiratet

die beiden haben drei Kinder: George, Charlotte und Louis

Ein Statement, das Bestand hatte. Die Verlobung erfolgte im Oktober 2010, als William 28 war. Für das Volk und auch für seine Familie selbst geradezu eine Erlösung. Schließlich ließ sein Vater Prinz Charles nach der offiziellen Verkündung bekanntermaßen im scherzenden Ton verlauten: „Sie haben lange genug geübt.“