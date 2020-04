Kate Middleton: Bitter für die Herzogin – Ehemann William hat ...

Großbritannien. Bei so vielen Mitgliedern wie dem britischen Königshaus wäre es durchaus verwunderlich, wenn alle Royals komplett reibungslos miteinander auskommen würden. Selbst Vorzeige-Royal Kate Middleton scheint mit Teilen der Verwandtschaft so ihre Problemchen zu haben.

Laut einem alten „Daily Mail“-Bericht aus dem Jahr 2016 soll Kate Middleton ein angespanntes Verhältnis zu den Cousinen ihres Ehemannes William haben – die Prinzessinnen Beatrice (31) und Eugenie (30), Herzoginnen von York. Das berichtet der britische „Express“.

Kate Middelton: Williams Cousinen sind mit dessen Ex-Schwarm befreundet

Den zwei Schwestern wurde in dem damaligen Bericht ein glitzernder, internationaler Party-Lifestyle nachgesagt – vor allem der damals 27-jährigen Beatrice. Die Prinzessinnen sollen sich dementsprechend gerne an exklusiven Orten in Los Angeles oder New York aufgehalten haben – oder auch mal an Deck einer Superyacht gefeiert haben. Das krasse Gegenteil zum royalen Traumpaar William und Kate, die angeblich das ländliche Leben im nördlichen Norfolk bevorzugen.

Prinz Williams Cousinen: Die Prinzessinnen Beatrice (l.) und Eugenie (r.) Foto: imago images / Matrix

Zudem sollen Beatrice und Eugenie auch Freundschaften zu mehreren Prominenten gepflegt haben – unter anderem auch ausgerechnet zu Model und Schauspielerin Isabella Anstruther-Gough-Calthorpe (40). Eine Frau, für die der drei Jahre jüngere Prinz William einst nicht nur mächtig geschwärmt haben soll. Angeblich hatten die beiden sogar Kontakt, während William und Kate im Jahr 2007 eine kurzzeitige Trennung durchmachten.

Das ist Kate Middleton:

geboren am 9. Januar 1982 in Reading, England als Catherine Elizabeth Middleton

während ihres Studiums im schottischen St. Andrew's lernte sie Prinz William kennen

2007 trennten sie sich für einige Monate

2010 folgte die Verlobung

am 29. April 2011 heirateten Kate Middleton und Prinz William in Westminster Abbey in London

die Queen verlieh dem Ehepaar die Titel des Herzogs und der Herzogin von Cambridge

sie haben drei Kinder: George (*2013), Charlotte (*2015) und Louis (*2018)

„Wenn die makellose Kate irgendetwas hat, das einer Achillesferse ähnelt, dann ist es Isabella“, schrieb die Autorin des „Daily Mail“-Berichts.

Noch immer Spannungen zwischen Isabella und Kate Middleton?

Zwar ist Isabella Calthorpe mittlerweile seit sieben Jahren verheiratet und hat zwei Kinder. Doch zwischen ihr und Kate Middleton soll es noch immer Spannungen geben, so der britische „Express“.

Williams Ex-Schwarm Isabella Calthorpe (l.) und ihre Halbschwester Cressida Bonas (r.). Foto: imago images / ZUMA Press

So soll Calthorpe zwar zur Hochzeit und William und Kate im April 2011 eingeladen worden sein, aber mit der Herzogin von Cambridge habe sie sich dennoch nie angefreundet. Dabei habe Kate zuvor nie Probleme mit den Frauen aus Williams Vergangenheit gehabt: mit Williams Ex-Freundinnen Jessica Craig (38) oder Davina Duckworth-Chad soll Kate Middleton einen freundlichen Umgang pflegen.

Und als ob die ganze Sache nicht schon pikant genug wäre: Die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie sind nicht nur mit Williams ehemaligem Schwarm Isabella befreundet, sondern auch mit deren Halbschwester Cressida Bonas, der Ex-Freundin von Prinz Harry. (at)