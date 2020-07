Kate Middleton: Besonderes Geschenk von Prinz William – jetzt ist klar, dass ...

Neun Jahre ist es nun schon her, als Kate Middleton mit ihrem weißen Brautkleid von Alexander McQueen vor den Traualtar in Westminster Abbey trat. Neun Jahre, in denen die Herzogin von Cambridge mit teurem Schmuck überhäuft wurde.

Und ein Schmuckstück, das Kate Middleton von ihrem Ehemann Prinz William bekam, hat eine ganz besonders romantische Bedeutung.

Kate Middleton: Besonderes Geschenk von Prinz William

Schon zur Verlobung ließ sich Prinz William etwas ganz Besonderes für Kate einfallen. Den royalen Antrag machte er mit dem Saphir-Ring, der einst seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana gehörte. Sein Wert: über 332.000 Euro. Zur Hochzeit 2011 bekam Kate einen etwas dezenteren Ring überreicht. Er ist aus walisischem Gold, das seit fast 100 Jahren im Besitz der britischen Royals ist.

Kate Middleton und Prinz William. Foto: imago images/PA Images

Laut dem britischen Express soll William seiner Liebsten 2013, kurz nach der Geburt ihres ersten gemeinsamen Sohnes Prinz George, einen dritten Ring geschenkt haben.

----------------

Das ist die Herzogin Kate Middleton:

sie wurde am 9. Januar 1982 in Reading, England als Catherine Elizabeth Middleton geboren

Kate lernte Prinz William während ihres Studiums im schottischen St. Andrew's kennen

Die beiden verlobten sich 2010

am 29. April 2011 heirateten Kate Middleton und Prinz William in Westminster Abbey in London

die Queen verlieh dem Ehepaar die Titel des Herzogs und der Herzogin von Cambridge

Kate und William haben drei Kinder: George (*2013), Charlotte (*2015) und Louis (*2018)

----------------

Kate Middleton: Diese Bedeutung hat ihr Ring

Wie Schmuckexperte Tobias Kormind anhand von Bildern erkannt hat, handelt es sich dabei um einen Ring, der Ewigkeit symbolisiert. „Das Geschenk eines Ewigkeit-Rings ist eine enorm romantische Geste, von der jede Frau träumt“, so der Experte laut dem Express. „Er repräsentiert Unsterblichkeit, ewige Liebe.“

In der Regel würden solche Ringe zu Hochzeitsjubiläen verschenkt werden oder anderen speziellen Gelegenheiten, so Kormind weiter. „Sie sind ein tiefes Versprechen lebenslanger Kameradschaft.“

----------------

----------------

Royals: Kate Middleton ist sich Bedeutung des Schmucks bewusst

Möglich ist es also, dass Kate Middleton den wertvollen Ring nach Georges Geburt überreicht bekam als Zeichen ewiger Verbundenheit mit seiner Familie.

Die Herzogin selbst scheint die Bedeutung dessen, was der Ring aussagt, verstanden zu haben. Sie trägt das Geschenk ihres Mannes schließlich zu vielen Anlässen neben ihrem Verlobungs- und Ehering – offenbar ebenfalls eine symbolische Verbundenheit.