Kate Middleton: Geheimnis aus der Vergangenheit gelüftet! Sie und die Queen ...

London. Kate Middleton ist für die Royals wichtiger denn je. Sie scheint spätestens seit dem Ausstieg von Meghan Markle und Prinz Harry das Lieblingskind der Queen zu sein. Die britische Königin weiß zu schätzen, was sie an ihrem Enkel und seiner Ehefrau hat.

Kate Middleton und die Queen: Geheimnis enthüllt

Doch das soll nicht immer so gewesen sein, im Gegenteil: Die Monarchin soll nicht gerade begeistert gewesen sein von der Wahl ihres Enkels, als sie Kate Middleton kennenlernte. Das verrät eine Expertin dem englischen „Express“.

Judy James beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Körpersprache, sie erklärt: „Kates erste Termine mit der Queen zeigen, dass Kate aufgeregt und angespannt war. Das zeigte sich zwischen Unterhaltungen und Lächeln. Sie tat alles dafür, dass sie richtig sitzt, steht und dabei elegant aussieht. Zur gleichen Zeit aber auch selbstbewusst.“

Mochten sich die Royals-Frauen in der Vergangenheit nicht?

Kurz nach der Hochzeit mit Prinz William nahm Kate Middleton schließlich an „Trooping The Colour“, der Geburtstagsparade der Queen, teil. Dabei sollen sich die junge Herzogin und die Königin aus dem Weg gegangen sein, so die Expertin.

Die britische Königsfamilie am Tag von „Trooping The Colour“ im Jahr 2011 auf dem Balkon des Buckingham Palace in London. Foto: imago images / Paul Marriott

„Sie lehnten sich in unterschiedliche Richtungen, es gab von keiner Seite einen Versuch, zu kommunizieren.“

Das ist Kate Middleton:

HRH Catherine, Duchess of Cambridge, GCVO wurde am 9. Januar 1982 in Reading, Berkshire, England geboren

Gebürtig heißt sie Catherine Elizabeth „Kate“ Middleton

Sie ist die Ehefrau des britischen Prinzen William, Duke of Cambridge

Kate und William lernten sich während des Studiums in St. Andrews kennen

Catherine und Prinz William verlobten sich am 20. Oktober 2010 während eines Urlaubs in Kenia

Am 29. April 2011 folgte die Hochzeit

Das Paar hat drei Kinder: Prinz George von Cambridge, Prinzessin Charlotte von Cambridge und Prinz Louis von Cambridge

Doch woher kommt das angespannte Verhältnis zwischen den beiden Royals? Biografin Katie Nicholl erklärte laut „Express“, die Queen sei mit dem Lebensstil von Kate Middleton nicht einverstanden gewesen. Nach dem Studium arbeitete die heute 38-Jährige als Modeeinkäuferin und sei für den Geschmack von Queen Elizabeth privat zu viel gereist.

Kate Middleton. Was ging da zwischen ihr und der Queen? Foto: imago images

So steht es heute um das Verhältnis zwischen den beiden Royals

Dennoch müssen sich Royals-Fans keine Sorgen machen, dass es bald zum nächsten Ausstieg kommt: Mittlerweile sollen Kate Middleton und die Queen ein gutes Verhältnis zueinander haben.

Körpersprache-Expertin Judi James: „Heute scheinen sie eine sehr warme, entspannte und schon fast freundschaftliche Beziehung zueinander pflegen. Beide Frauen genießen die Gegenwart der anderen.“

Heute sollen sich Kate Middleton und die Queen prächtig verstehen. Foto: imago images / Mary Evans

Die Queen sehe immer am glücklichsten aus, wenn ihre Schwiegerenkelin sie zu Terminen begleite. Zum Glück muss Elizabeth II. auch in Zukunft nicht auf die Unterstützung von Kate Middleton verzichten.

Das ist Queen Elizabeth II.:

Elisabeth II. heißt eigentlich Elizabeth Alexandra Mary

Sie wurde am 21. April 1926 in Mayfair, London geboren

Ihre Eltern sind Georg VI. und Queen Elizabeth The Queen Mother

Elisabeth II. ist seit 1952 Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie von 15 weiteren souveränen Staaten

Zudem ist sie das weltliche Oberhaupt der Staatskirche Englands

Ihr Mann ist der 98-jährige gebürtige Grieche Prinz Philip

Ihr direkter Thronfolger ist ihr Sohn Prinz Charles

Darauf folgt ihr Enkel: Prinz William, der mit Kate Middleton verheiratet ist

Anders als Prinz Harry und Meghan Markle wird sie weiter ein „Senior Royal" bleiben. Vom plötzlichen Ausstieg des Herzogenpaars von Sussex - von dem die Monarchin aus dem TV erfahren haben soll - soll die Queen enttäuscht gewesen sein. Doch nun sieht es so aus, als hätte sie ihrem Enkel und seiner Frau verziehen. Dafür spricht ausgerechnet ein Schmuckstück ...