Kate Middleton: Süße Baby-Neuigkeiten! Sie soll wieder Tante werden

Baby-Freuden bei den Royals! Die Schwester von Kate Middleton, Pippa, soll wieder schwanger sein!

Das verriet ein Insider, der der Familie von Pippa und Kate Middleton nahesteht, dem Portal „Page Six“.

Kate Middleton wird wieder Tante

Das neue Familienmitglied wird nach Arthur und Archie Mountbatten-Windsor der dritte Cousin oder die erste Cousine von Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, den Kindern von Kate Middleton und Prinz William.

Kate Middleton bei ihrer Hochzeit mit Schwester Pippa. Foto: imago images / Future Image

Das ist Pippa Middleton:

Philippa Charlotte „Pippa“ Middleton wurde am 6. September 1983 in Reading geboren

sie ist das mittlere Kind von Carole und Michael Middleton

ihre ältere Schwester ist Herzogin Kate

seit der Hochzeit von Kate Middleton mit Prinz William ist in der britischen High Society

2017 heiratete sie den Hedgefonds-Manager James Matthews

2018 wurde sie zum ersten Mal Mutter

Für Pippa und ihren Ehemann James Matthews ist es das zweite gemeinsame Kind, vor zwei Jahren kam Söhnchen Arthur zur Welt. Sowohl die werdenden Eltern als auch Kate Middleton und ihre Familie seien überglücklich.

James Matthews und Pippa Middleton bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie im Oktober 2018. Foto: imago images / i Images

Pippa Middleton und Ehemann James Matthews sind seit Ende 2015 ein Paar. Sie heirateten im Mai 2017 in Berkshire. Söhnchen Arthur Michael William Matthews wurde im Oktober 2018 geboren. Die Familie lebt in London. Medienberichten zufolge sollen sie aber ein Haus in Berkshire kaufen wollen, um in der Nähe von Carole und Michael Middleton zu leben.

Die Schwester von Kate Middleton und ihr Mann haben die Berichte auf Anfrage von „Page Six“ noch nicht offiziell bestätigt. (cs)