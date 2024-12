Kate Middleton: Endlich erkennt sie es – es geht um Prinz Harry

Im britischen Königshaus herrscht Krisenstimmung: Seit Prinz Harry und Meghan 2020 ihre königlichen Aufgaben niederlegten und anschließend in Interviews und Harrys Memoiren „Spare“ schwere Anschuldigungen gegen die Royal Family erhoben, scheint die Beziehung zwischen Harry und den Windsors in Trümmern zu liegen.

Vor allem mit seinem Bruder William herrscht Funkstille. Doch eine Person könnte das Eis brechen: Prinzessin Kate.

Kate Middleton: Es hat sie verändert

Die einstige Harmonie zwischen Prinz Harry und Kate Middleton, die er liebevoll als „die Schwester, die ich nie hatte“ beschrieb, hat in den letzten Jahren stark gelitten. Besonders Kates Rolle in Harrys Memoiren sorgte für Verstimmungen. Dennoch sehen royale Experten gerade in der Prinzessin von Wales diejenige, die die Wogen glätten könnte.

Autorin Katie Nicholls offenbarte gegenüber dem „Mirror“, dass Kates eigene Erfahrungen mit ihrer Krebsdiagnose ihr eine neue Perspektive auf die anhaltenden Konflikte gegeben haben.

Kate Middleton auf Versöhnungskurs

„Kate hat sich von Harry verraten gefühlt“, erklärt Nicholls. „Er hat verletzende Dinge über sie und ihre Familie gesagt. William ist nach wie vor wütend und enttäuscht. Doch Kates schwierige Reise durch ihre Krankheit könnte ihr gezeigt haben, wie wertvoll Frieden ist.“

Nach einer erfolgreichen Chemotherapie hat sich Kate vorsichtig wieder ihren royalen Aufgaben zugewandt. Ihre emotionale Videobotschaft, in der sie um Privatsphäre bat, rührte nicht nur die Nation, sondern brachte auch eine versöhnliche Geste von Harry und Meghan. „Wir wünschen Kate und ihrer Familie Gesundheit und Heilung“, erklärten die Sussexes öffentlich und sollen sich auch privat an sie gewandt haben.

Während die Stimmung zwischen Harry und William weiter eisig bleibt, könnte Kate Middleton als Vermittlerin agieren. „Die Prinzessin von Wales könnte eine Schlüsselrolle dabei spielen, diese Kluft zu überwinden“, so Nicholls. Mit Blick auf die weihnachtliche Zusammenkunft der Royals bleibt abzuwarten, ob Kate einen Weg findet, die Brüder wieder an einen Tisch zu bringen. Eins ist sicher: Die Welt hofft auf ein royales Happy End.