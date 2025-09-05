Karnevals-Legende wird 100: WDR stellt Programm um

Es gibt sie noch: Diese einzigartigen Menschen, die gleich mehrere Generationen prägten. Diese Menschen, die einen zum Lachen und zum Weinen bringen. Die einfach immer da waren. Ludwig Sebus ist einer von ihnen. Am fünften September wird der Sänger, Komponist und Dichter sagenhafte 100 Jahre alt.

Ein runder Geburtstag, den es so häufig nicht gibt. Und so ist es auch nur verständlich, dass sich der WDR nicht lumpen lässt und anlässlich des Geburtstages der Kölner Karnevalslegende sein Programm ihm zu Ehren dekoriert.

Im Anschluss an den „Kölner Treff“ zeigt der WDR am Freitag (5. September 2025) die Biografie „Ludwig Sebus – ein Jahrhundert-Mensch“. „Der Film“, so der WDR, „zeigt anhand von Zeitzeugenberichten, seltenem Archivmaterial und persönlichen Erzählungen, wie sich das Leben des jungen Ludwig in einer zunehmend politisierten und militarisierten Gesellschaft in Köln veränderte.“

Mit 18 Jahren wurde Sebus zum Kriegsdienst eingezogen. Der junge Mann überlebte den Krieg, geriet jedoch in sowjetische Gefangenschaft, und kehrte erst 1950 im Alter von 25 Jahren nach Köln zurück. Inmitten der Trümmer des Zweiten Weltkrieges beginnt Sebus eine einzigartige Karriere. Titel wie „Jede Stein en Kölle“ berühren noch heute Hunderttausende rheinische Seelen.

Auch Brings gratulieren

Natürlich auch die seiner Kollegen. In einem Gastbeitrag auf „t-online“ gratuliert auch Stephan Brings der kölschen Legende: „Wir werden Dich, der Du niemals aufgehört hast, davor zu warnen, die Demokratie, den Frieden, die Menschlichkeit und den Frohsinn zu verlieren, von der Bühne aus hochleben lassen. Op uns Ludwich Sebus, drei mol Kölle Alaaf!“

Neben dem Film zeichnet der WDR das Konzert zu Ehren von Ludwig Sebus in der Kölner Philharmonie auf. Das Konzert findet am 7. September statt und soll am 21. September um 9.45 Uhr im WDR ausgestrahlt werden.