Karl Lagerfeld ist tot – einfach unglaublich, wie viel Geld er hinterließ

Modedesigner Karl Lagerfeld war einer der begnadetsten Künstler unserer Zeit. Schon zu Lebzeiten eine Ikone. Sein Konterfei kannte jeder, seine Mode wurde geliebt, seine Detailversessenheit gefürchtet.

Zu seinen Markenzeichen gehörten die schwarze Sonnenbrille, der weiße Mozartzopf, ein steifer Vatermörderkragen und Ringe an jedem Finger und der ernste Blick.

Am 19. Februar 2019 starb Karl Lagerfeld in Paris. Sein Tod sorgte für tiefe Bestürzung, nicht nur in der Welt der Mode.

Über den ganzen Erdball hinweg wurden Trauer-Grüße gen Paris gesandt.

Karl Lagerfeld: Wie reich war er wirklich?

Trotz seiner Berühmtheit: Karl Lagerfeld war nicht der Mann, der sich stets nach Außen hin präsentierte. Interviews gab er selten. Er wollte mehr Künstler als Weltstar sein. Und doch hat ihm dieser Weltruhm ein gewaltiges Vermögen beschert.

Karl Lagerfeld. Foto: imago images

----------------

Das war Karl Lagerfeld:

Karl Otto Lagerfeld wurde am 10. September 1933 in Hamburg geboren

Er starb am 19. Februar in Paris

Karl Lagerfeld war einer der bedeutendsten Modeschöpfer der Welt

Sein Markenzeichen war die dunkle Sonnebrille

Karl Lagerfeld arbeitete unter anderem für Balmain, Patou, Chloé, Chanel und Fendi

----------------

Wie viel genau es war, darüber scheiden sich die Experten. So schätzt das Manager-Magazin Karl Lagerfelds Vermögen auf 350 bis 400 Millionen Euro. Das US-Magazin Forbes wiederum rechnet mit 180 Millionen Euro.

44 Millionen Euro Jahresgehalt

Allein in seinen letzten Jahren soll Karl Lagerfeld ein Jahresgehalt von rund 44 Millionen Euro bekommen haben. Logisch, arbeitete der Modeschöpfer doch gleichzeitig als Creative Director bei den Luxus-Labels Chanel und Fendi, kreierte seine eigene Marke und erhielt noch weitere Nebeneinkünfte.

Karl Lagerfeld vor einem Bild seiner Katze Choupette. Foto: imago images

Zudem besaß der Modeschöpfer zahlreiche Immobilien. Unter anderem in Monaco, Hamburg, Paris und Rom.

NDR Talk Show Classics - Karl Lagerfeld | Erinnern an den genialen Modeschöpfer

------------------------------------

-------------------------------------

Doch was wurde aus seinem Erbe?

Wer das Geld wirklich erbte, ist noch immer unklar. Sicher ist, dass Lagerfeld es auf mehrere Köpfe verteilen wollte. Einer davon gehört vielleicht auch zu seiner geliebten Katze Choupette - mittlerweile ebenfalls ein echter Kultstar.