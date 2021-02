Karl Lagerfeld bekommt eigene TV-Serie – DAS soll sie enthüllen

Zwei Jahre nach dem Tod von Karl Lagerfeld ist der Designer noch lange nicht vergessen. Sprüche wie „Stress? Das kenne ich nicht. Ich kenne nur Strass“ sind legendär.

Doch nur wenige Menschen wissen, wie Karl Lagerfeld aufgewachsen ist oder wie sein Leben als junger Modeschöpfer aussah. Das soll sich nun ändern.

Karl Lagerfeld: Neuer Roman und Serie über sein Leben geplant

Im kommenden Jahr will die Penguin Verlagsgruppe Random House einen Roman über den jungen Karl Lagerfeld herausbringen. Das berichtet das Branchenmagazin „Quotenmeter“.

Karl Lagerfeld ist am 19. Februar 2019 in Paris im Alter von 85 Jahren gestorben. Foto: picture alliance/dpa

Autorin Heike Koschyk werde demnach die Geschichte des 18-jährigen Karls erzählen, der sich von seiner Familie in Hamburg löste, um in der Modemetropole Paris eine Karriere als Designer zu beginnen.

----------------------------------------

Das war Karl Lagerfeld:

Karl Otto Lagerfeld wurde am 10. September 1933 in Hamburg geboren

Er starb am 19. Februar 2019 in Paris

Karl Lagerfeld war einer der bedeutendsten Modeschöpfer der Welt

Sein Markenzeichen war die dunkle Sonnebrille

Karl Lagerfeld arbeitete unter anderem für Balmain, Patou, Chloé, Chanel und Fendi

Er designte Taschen, Parfüms, Schuhe und sogar Jogginghosen

Immer an seiner Seite war Katze Choupette

----------------------------------------

Sobald der Roman veröffentlicht ist, plane man eine Serien-Adaption der Geschichte. Die Drehbücher sollen von Christian Schnalke geschrieben werden, der bereits 2009 an dem ZDF-Dreiteiler „Krupp – Eine deutsche Familie“ beteiligt war. Der Historienfilm erhielt damals den Publikumspreis der Bambi-Verleihung.

Alle kennen Karl Lagerfeld als Star-Designer, doch nur wenige wissen, wie alles begann. Foto: picture alliance/dpa

Die Dreharbeiten zur Karl-Lagerfeld-Serie sollen planmäßig im Jahr 2022 starten. Wer den berühmten Modezar verkörpern wird, stehe jedoch noch nicht fest.

----------------------------------------

----------------------------------------

Karl Lagerfeld: Serienmacher wollen Familiengeheimnis enthüllen

So oder so dürfen sich die Fans aber auf einige neue Einblicke in das Leben des Designers freuen. Wieso wendete er sich wirklich von seiner wohlhabenden Familie ab? Über die Herkunft von Karl Lagerfeld ist trotz zahlreicher Biografien nicht viel bekannt.

Die Serienmacher werden also ganz tief in die Vergangenheit des Modeschöpfers tauchen müssen, um „das Familiengeheimnis der Lagerfelds“ zu enthüllen.

