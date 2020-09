Karl Lagerfeld: Biografie enthüllt erschütterndes Kindheitsdrama – DAS taten ihm seine Lehrer an

Karl Lagerfeld verstarb am 19. Februar in Paris.

Er war eines der größten Genies unserer Zeit: Karl Lagerfeld. Seine Mode prägte Millionen Menschen weltweit. Topmodels wie Claudia Schiffer oder Cara Delevigne verdanken ihm einen großen Teil ihres Erfolges.

Doch Karl Lagerfeld lebte nicht immer auf der Sonnenseite des Erfolges, wie die neue Biographie „Karl Lagerfeld. Ein Deutscher in Paris“ beschreibt. So musste Karl Lagerfeld besonders in der Schule immer wieder Demütigungen über sich ergehen lassen.

Karl Lagerfeld wurde in der Schule gemobbt

Er sei anders gewesen, beschreiben ihn Mitschüler. Auf Klassenfotos hob er sich ab. Während andere Jungs kurze Hosen trugen, bevorzugte der junge Karl Lagerfeld lange Hosenbeine. Wenn alle stehen, will Karl sitzen. Und auch die Lehrer haben es auf ihn abgesehen. Mutmaßlich wegen seiner schon in jungen Jahren erkennbaren, aufkeimenden Homosexualität.

----------------

Das war Karl Lagerfeld:

Karl Otto Lagerfeld wurde am 10. September 1933 in Hamburg geboren

Er starb am 19. Februar in Paris

Karl Lagerfeld war einer der bedeutendsten Modeschöpfer der Welt

Sein Markenzeichen war die dunkle Sonnebrille

Karl Lagerfeld arbeitete unter anderem für Balmain, Patou, Chloé, Chanel und Fendi

Er designte unter anderem Taschen, Parfüms, Schuhe und sogar Jogginghosen

Immer an seiner Seite war Katze Choupette

----------------

Die Biographie „Karl Lagerfeld. Ein Deutscher in Paris“. Foto: C.H.Beck

In der Biographie heiß es: „Einmal sammelten Schüler und Lehrer angeblich sogar Geld, um ihn zum Friseur zu schicken. Man muss sich das vorstellen: Ein Schüler wird sogar von Lehrern gehänselt, wird wegen seiner Haare bloßgestellt, wird mit kollektivem Druck zum Friseur geschickt, vermutlich unter Gejohle, muss von Größeren bewacht werden, damit ihm nichts geschieht.“

Karl Lagerfeld wurde offen erzogen

Glücklicherweise, so schreibt Biograph Alfons Kaiser, sei dies in der Familie Lagerfeld kein großes Thema gewesen. „Seinen Eltern war nichts Menschliches fremd. Schon mit elf Jahren habe er seine Mutter gefragt, was Homosexualität sei, sagte er einmal. Ihre Antwort: 'Es gibt Leute, die sind so, und Leute, die sind so.'“

------------------------------------

• Mehr Themen:

+++ Große Sorge um Karl Lagerfeld: Modezar teilt schockierendes Video +++

+++ Tod von Karl Lagerfeld: So rührend trauert seine Katze Choupette +++

+++ Karl Lagerfeld (†85) ist tot: Jetzt spricht eine enge Freundin +++

-------------------------------------

Kaiser vermutet, dass die „spöttischen Blicke“, die „hämischen Kommentare“ und „handfesten Verfolgungen“ Gründe dafür waren, dass Lagerfeld nie besonders gern zur Schule gegangen sei. Sich schon früh aus seiner Heimat Holstein hinaus wünschte. Vielleicht sogar der Grundstein für seinen Erfolg in Paris.

Die Biographie „Karl Lagerfeld. Ein Deutscher in Paris“ von Alfons Kaiser erscheint am 17. September im C.H.Beck-Verlag.