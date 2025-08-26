„Kanu des Manitu“-Star Sky du Mont spricht offen über das Älterwerden- „Man fällt aus dem erotischen Radar“

Sky du Mont ist zurück – gleich doppelt. In dieser Woche feiert der Nachfolger von Bully Herbigs Kultfilm „Der Schuh des Manitu“, nämlich „Das Kanu des Manitu“, Premiere. Und parallel dazu erscheint das neue Buch des Schauspielers mit dem Titel „Der nächste Fehler kommt bestimmt“. Darin blickt der 78-Jährige mit viel Humor, aber auch mit ehrlicher Selbstreflexion auf sein Leben zurück.

Neben seiner Karriere spricht Sky du Mont offen über das Älterwerden, seine Beziehungen und die Erkenntnis, dass auch prominente Männer irgendwann „vom erotischen Radar verschwinden“. „Im Gegenteil, auch als Mann wird man unsichtbar und fällt aus dem erotischen Radar. Ich spüre das seit circa zehn Jahren“, so der BAMBI-Preisträger.

Sky du Mont: Karriere zwischen Bühne, Film und Bösewicht-Rollen

Trotz seines langen Erfolges sei er nie der Typ gewesen, der ausschließlich Schauspieler werden wollte. „Es hat mir nie gepasst, immer den Bösewicht zu geben“, erklärt er gegenüber „Bunte„. Selbst in romantischen Produktionen sei er am Ende der Verlierer gewesen. Heute genieße er es, mit Lesungen und auf der Bühne unterwegs zu sein, ohne das alte Rollen-Korsett.

Und doch: Für „Das Kanu des Manitu“ kehrt Sky du Mont zurück vor die Kamera. Schon mit „Der Schuh des Manitu“ und seiner Rolle als Santa Maria schrieb er Filmgeschichte – eine Figur, die bis heute Kultstatus genießt.

„Kanu des Manitu“-Star spricht über privates Glück und späte Liebe

Auch im Privatleben zeigt sich der Schauspieler gelassen. Vier Scheidungen habe er hinter sich, „die hätten wirklich nicht sein müssen“. Mit seiner aktuellen Partnerin Julia Schütze sei er heute glücklich – gerade weil sie vieles anders machen. „Wir leben oft in getrennten Wohnungen. Das hält die Liebe frisch.“ Während sie meist in St. Pölten arbeite, fühle er sich in Hamburg am wohlsten, genieße aber auch die Zeit mit seinem Sohn Fayn, mit dem er eine Männer-WG führt.

Das Verhältnis zu seinen Kindern sei ihm wichtig – auch über den Tag hinaus. „Ich hinterlasse meinen Kindern kein Chaos“, sagt er, und erklärt, dass er bereits sein Testament aufgesetzt und Vorsorge getroffen habe.

Neben den irdischen Themen spielt auch das Spirituelle eine Rolle. Seit dem Tod seiner Mutter und seines Bruders habe sich seine Wahrnehmung verändert. „Seitdem meine Mutter gestorben ist, zu der ich ein gemischtes Verhältnis hatte, und mein Bruder kurz darauf und viel zu jung, habe ich zu beiden einen engeren Kontakt als zu Lebzeiten“, so Sky du Mont. Für ihn sei das wie eine „Brücke ins Jenseits“.

Sein neues Buch sei deshalb auch ein ehrliches Zeugnis über Fehler, Erfahrungen und die Erkenntnis, dass man das Leben im Hier und Jetzt genießen müsse. Und mit dem Kinostart von „Das Kanu des Manitu“ zeigt er einmal mehr, dass es sich lohnt, auch im hohen Alter noch einmal auf die große Bühne zurückzukehren.

