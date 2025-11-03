Kino-Rekord für Bully & Co. – Wird es eine Fortsetzung nach „Das Kanu des Manitu“ geben?

„Das Kanu des Manitu“ ist der deutsche Kinoerfolg des Jahres 2025 und steuert inzwischen auf die Marke von fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zu. Nach dem Mega-Erfolg stellt sich nun die Frage: Wird es einen dritten Teil geben? Regisseur, Hauptdarsteller und Kult-Komiker Michael Bully Herbig (57) hat sich dazu jetzt im Interview mit „Bild“ geäußert und dabei spannende Einblicke in seine Pläne gegeben. „Als wir noch nicht wussten, dass wir die Fortsetzung von „Der Schuh des Manitu“ drehen würden, haben wir über eine Weihnachtsgeschichte nachgedacht. Die steht noch auf dem Zettel“, verrät Herbig.

Gemeinsam mit seinen langjährigen Weggefährten Christian Tramitz (70) und Rick Kavanian (54) brachte Bully die beliebten Charaktere Abahachi, Ranger und Dimitri nach 24 Jahren wieder auf die Kinoleinwand. Dass der Film nach so langer Zeit erneut die Zuschauer begeistert, erfüllt das Trio mit Stolz und lässt die Hoffnung auf eine weitere Fortsetzung wachsen!

Zwischen Weihnachtsgeschichte und „Die drei Musketiere“

Obwohl viele Fans auf ein Wiedersehen mit den Westernhelden hoffen, will sich Bully Herbig noch nicht festlegen. „Natürlich fragen gerade viele Leute nach einem dritten Teil von Manitu. Und auch nach einer Fortsetzung von ‚(T)Raumschiff Surprise‘, übrigens“, erklärt er. Angesichts von 11,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern beim Original „Der Schuh des Manitu“ und 9,1 Millionen bei „(T)Raumschiff Surprise – Periode 1“ wäre eine Fortsetzung aus finanzieller Sicht naheliegend.

Doch Herbig bleibt vorsichtig: „Momentan ist aber nichts geplant.“ Sein Kollege Christian Tramitz hat derweil eigene kreative Ideen. „Christian hatte eine Idee über drei alternde Komiker“, erzählt Bully – und fügt schmunzelnd hinzu: „Auch ‚Die drei Musketiere‘, die in ‚Das Kanu des Manitu‘ auftauchen, wären etwas für uns. Das wäre auch was für uns.“

Bullys Zukunftspläne – und ein Jubiläum im Blick

Klar ist: Ideen gehen dem Comedy-Trio nicht aus. Doch bevor neue Projekte Form annehmen, wollen Bully, Tramitz und Kavanian erst einmal den aktuellen Erfolg genießen. Nach dem Triumph von „Das Kanu des Manitu“ planen sie 2026 ein besonderes Highlight: Zum 25-jährigen Jubiläum von „Der Schuh des Manitu“ sollen beide Filme als Double-Feature erneut in die Kinos kommen.

Bis dahin bleibt Bully Herbig seinem Motto treu: Humor, Freundschaft und echte Unterhaltung – ohne sich vom Zeitgeist treiben zu lassen. „Wir machen Filme, an denen wir selbst Spaß haben. Wenn das Publikum dann mitlacht, ist das das größte Kompliment“, so Herbig.

Ob es also bald ein neues Abenteuer für Abahachi und Ranger gibt, bleibt offen – doch eines ist sicher: Wenn Bully, Tramitz und Kavanian wieder zusammenarbeiten, darf sich das Publikum schon jetzt auf den nächsten Kino-Hit freuen.