„Kampf der Realitystars“: Mega-Stress in Folge 1 – Sandy Fähse lässt die Fäuste sprechen

Oh, da hat aber einer eine ganz kurze Lunte. Schon in der ersten Folge „Kampf der Realitystars“ kristallisiert sich einer aus dem Teilnehmerfeld heraus, mit dem man sich besser nicht anlegen sollte.

Denn mit „Berlin – Tag & Nacht“-Badboy Sandy Fähse ist auch am thailändischen Traumstrand nicht gut Kokosnuss-Essen.

„Kampf der Realitystars“ – Sandy Fähse platzt der Kragen

Zunächst eskalierte es zwischen Sandy Fähse und seinem „Kampf der Realitystars“-Kollegen Oliver Sanne. Der hatte den 35-Jährigen mit einem Kommentar zu dessen Sangeskünsten auf die Palme gebracht.

Sie sind Kandidaten bei „Kampf der Realitystars“:

Annemarie Eilfeld

Oliver Sanne

Sam Dylan

Georgina Fleur

Jürgen Milski

Tayisiya Morderger und Yana Morderger

Sandy Fähse

Hubert Fellah

Fürstin Andrea von Sayn-Wittgenstein

Kate Merlan

Willi Herren

Johannes Haller

Melissa Damilia

Momo Chahine

Und Sandy stieg direkt drauf ein. „Was hast du gesagt? Hast du ein Problem? Soll ich dir ne Rose geben, oder was? Sag doch“, blafft er den Ex-Bachelor an. Und erklärt dann in einem minutenlangen Monolog, warum er die Show gar nicht mal so toll findet.

Oliver Sanne wird wohl nicht mehr der beste Freund von Sandy Fähse. Foto: RTL ZWEI

Das Gesagte kurz zusammengefasst: Die „Bachelor“-Teilnehmer bekommen von Fans und Medien mehr Aufmerksamkeit. Und das ist verdammt unfair, denn die habe er als „Schauspieler“ schließlich auch verdient.

„Kampf der Realitystars“: Sandy Fähse verliert erst seine Kippen und dann die Nerven

Doch es wurde noch irrer, weil Sandy Fähse nach eigenen Angaben das Wasser so liebt, schwomm er verbotenerweise ins offene Meer hinaus. Regelverstoß.

Drum baten ihn die „Kampf der Realitystars“-Macher freundlich aber bestimmt, doch als Strafe seine Zigaretten abzugeben. Fand Sandy nun überraschenderweise nicht so witzig, und rastete prompt aus.

+++ Jürgen Milski kann DAS nicht fassen – „Ich würde wahnsinnig werden“ +++

Zunächst pampte der 35-Jährige Jürgen Milski an, dann prügelte er mit seiner Faust auf den Spind ein. Half jedoch alles nichts. Die Kippen waren weg und die gute Laune des „Berlin – Tag & Nacht“-Schauspielers auch. So schnell kann es gehen.

Moderatorin der neuen Reality-Show ist übrigens Cathy Hummels. Im Interview mit dieser Redaktion sprach Cathy über ihre Kinderpläne.