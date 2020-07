„Kampf der Realitystars“ (RTL2): Kandidaten, Termine und Cathy Hummels

Es könnte das Trash-Gold dieses Sommers werden. Ab dem 22. Juli startet RTL2 seine neue Realityshow „Kampf der Realitystars“.

Hier liest du, wer bei „Kampf der Realitystars“ dabei ist, du erfährst die wichtigsten Termine und was Moderatorin Cathy Hummels über ihre erste eigene Show denkt.

„Kampf der Realitystars“: Diese Kandidaten schickt RTL2 an den Strand

Show-Urgestein Jürgen Milski will es bei RTL2 allen zeigen. Foto: obs/RTLZWEI/RTLZWEI / Magdalena Possert

Seit „Promis unter Palmen“ war wohl kein TV-Format mehr so prominent besetzt, wie „Kampf der Realitystars“. Von TV-Urgesteinen wie Jürgen Milski und Andrea von Sayn-Wittgenstein bis hin zu „Trash-TV“-Neulingen wie den Zwillingen Tayisiya und Yana Morderger (Bekannt durch die Teilnahme an „Bauer sucht Frau“, versammelte sich wirklich alles, was in der Szene Rang und Namen hat, am Strand von Thailand.

Sie sind bei „Kampf der Realitystars dabei:

Oliver Sanne

Hubert Fella

Annemarie Eilfeld

Momo

Andrea von Sayn-Wittgenstein

Kate Merlan

Jürgen Milski

Georgina Fleur

Sandy Fähse

Sam Dylan

Tayisiya Morderger

Yana Morderger

„Kampf der Realitystars“: Wir stellen dir die Kandidaten einzeln vor

Oliver Sanne: Der ehemalige „Mister Germany“ wurde 2015 durch seine Teilnahme an „Der Bachelor“ deutschlandweit bekannt. Der heute 33-Jährige verschenkte 2015 seine letzte Rose an eine junge Dame namens Liz Kaeber.

Doch die Liebe erlosch bereits mit Ausstrahlung der Final-Folge. In der Sendung „Nach der letzten Rose“ gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Seitdem nahm Sanne an diversen TV-Formaten wie „Die große ProSieben Völkerball Weltmeisterschaft 2016“ oder „Bachelor in Paradise“ teil.

Hubert Fella: Der 52-Jährige dürfte den meisten Zuschauern als Ruhepol in der Beziehung mit „Promis unter Palmen“-Star Matthias Mangiapane bekannt sein. Während sein Partner häufig zu Ausrastern unterschiedlichster Natur neigt, behält Fella meistens die Ruhe.

Sein Gesicht wird vielen aber auch aus Shows wie „Ab ins Beet“, „Hot oder Schrott – die Allestester“ oder „Promis auf Hartz IV“ bekannt sein.

Annemarie Eilfeld: Die 30-Jährige belegte im Jahr 2009 den dritten Platzt bei RTLs Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Danach machte sich Eilfeld als Schlagersängerin einen Namen. Trat unter anderem im „Fernsehgarten“ auf und spielte eine Nebenrolle bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“.

Momo: Nein, hier handelt es sich nicht um die Titelfigur des Michael-Ende-Romans. Momo Chahine nahm 2019 an „Deutschland sucht den Superstar“ teil. Nach der zweiten Mottoshow musste der 23-Jährige jedoch die Segel streichen.

Andrea von Sayn-Wittgenstein: Das ist doch die Frau von..? fast. Andrea ist die Ex-Frau von Fürst Karl Heinz von Sayn-Wittgenstein. Im Juli 2018 gab das Paar ihre Trennung bekannt. Pikant: Kurz zuvor hatten Karl Heinz und Andrea noch die „RTL2-Show „Promis auf Hartz IV“ abgedreht.

Kate Merlan nimmt an „Kampf der Realitystars“ teil. Foto: obs/RTLZWEI/RTLZWEI / Magdalena Possert

Kate Merlan: Die 33-Jährige war im vergangenen Jahr noch mit Ex-Freund und „Caught in the Act“-Star Benjamin Boyce zusammen. Doch nach ihrer Teilnahme am „Sommerhaus der Stars“ trennte sich das Paar. Seitdem fiel Kate Merlan vornehmlich durch Fotos mit Michael Wendler und Laura Norberg in Düsseldorf auf.

Jürgen Milski: Was soll man über den 56-Jährigen noch groß Worte verlieren? „Big Brother“-Star der ersten Stunde, Mallorca-Legende, Dschungelcamp-Überlebender, Ex-9Live-Moderator. Der Mann hat schon fast alles gemacht. Er dürfte der Show ordentlich Klasse verleihen.

Georgina Fleur machte schon beim Bachelor und im Dschungelcamp auf sich aufmerksam. Foto: obs/RTLZWEI/RTLZWEI / Magdalena Possert

Georgina Fleur: Die 30-Jährige nahm an der zweiten Staffel von „Der Bachelor“ teil, konnte aber nicht das Herz von Paul Janke gewinnen. Das Herz der Zuschauer konnte Georgina beim „Dschungelcamp“ 2013 jedoch auch nicht gewinnen. Sieben Mal wählten sie die Zuschauer hintereinander in die Prüfung. Damaliger Rekord. Bis vor wenigen Tagen drehte Georgina Fleur noch für die 2020er-Ausgabe von „Das Sommerhaus der Stars“.

Sandy Fähse: Der 35-Jährige stand von 2014 bis 2019 für die RTL2-Soap „Berlin – Tag und Nacht“ vor der Kamera. Was soll man sonst noch über ihn sagen? Fähse stammt aus Brilon im Sauerland und ist Fan von Borussia Dortmund.

Sam Dylan: Der Name des 29-Jährigen klingt nach britischer Pop-Musik. Stimmt aber nicht ganz. Dylan wurde durch seine Teilnahme an der Kuppel-Show „Prince Charming“ bekannt. Doch sein großes Glück fand der 29-Jährige erst nach der Show. Ende 2019 machte er seine Liebe zu Ex-„Bachelorette“-Teilnehmer Rafi Rachek öffentlich.

Tayisiya und Yana Morderger: Die Tennis-Zwillinge aus Dortmund wurden durch ihre Liebes-Suche bei „Bauer sucht Frau“ bekannt. Jedoch stellte sich der große Erfolg nicht ein.

Cathy Hummels gibt Moderationsdebüt bei „Kampf der Realitystars“

Sie nehmen die Herausforderung von „Kampf der Realitystars“ auf. Foto: obs/RTLZWEI/RTLZWEI / Magdalena Possert

Sie könnte jedem Teilnehmer die Show stehlen. Spielergattin Cathy Hummels gibt mit „Kampf der Realitystars“ ihr Moderationsdebüt.

„Es wird wirklich sensationell“, stapelt die 32-Jährige nicht gerade tief, als sie über ihre erste eigene Show spricht. „Es wird spannend und ultra-aufregend“, verriet sie auf Instagram. Na, da kann man ja gespannt sein.

Am 22. Juli geht es um 20.15 Uhr bei RTL2 los. Die Folgen sind anschließend bei „TV Now“ abrufbar.