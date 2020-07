„Kampf der Realitystars“: Willi Herren am Flughafen festgenommen – „mit Bambusstöcken geschlagen“

Am 22. Juli startet auf RTL zwei die neue Show „Kampf der Realitystars“.

Bereits Anfang des Jahres wurde „Kampf der Realitystars“ in Thailand aufgenommen.

„Kampf der Realitystars“: Willi Herren mit Problemen bei der Einreise

Worum geht es bei „Kampf der Realtiystars“? Zwölf Prominente leben in Thailand in einer schlichten „Sala“ mit dem Blick auf Meer und Palmen. Allerdings sind sie nicht zum Urlaub da. In zahlreichen Spielen setzen die Teilnehmer Komfort und Annehmlichkeiten aufs Spiel. Wenn es richtig mies läuft, streicht „RTL Zwei“ den Stars schnell mal Wasser, Bett oder Kleiderschrank.

Moderiert wird die Show von Cathy Hummels. Wer nach acht Folgen als letzter auf der Insel ist, gewinnt 50.000 Euro. Los geht es bereits am 22. Juli um 20.15 Uhr bei „RTL Zwei“.

Diese Promis sind bei „Kampf der Realitystars“ dabei:

Oliver Sanne

Hubert Fella

Annemarie Eilfeld

Momo

Fürstin Andrea von Sayn-Wittgenstein

Kate Merlan

Jürgen Milski

Georgina Fleur

Sandy Fähse

Sam Dylan

Tayisiya und Yana Morderger

Einer der Teilnehmer ist Willi Herren. Der Schlagersänger verpasste gleich mal den Start der Show. Ein schlimmer Vorfall am Flughafen in Thailand hielt den 45-Jährigen auf.

Willi Herren hatte Probleme bei der Einreise. Foto: imago images/Future Image

Willi Herren im Thailand-Knast

Gegenüber BILD erklärte er: „Ich hatte meinen Pass verloren und als gestohlen gemeldet. Kurz danach habe ich ihn aber wiedergefunden. Am Flughafen in Thailand führte das aber zu Problemen.“

Die Thailänder reagieren rigoros und setzen Willi Herren fest. „Ich wurde festgehalten und erst auf Thailändisch, dann auf Englisch befragt. Ich habe natürlich nichts verstanden“, erklärt Willi Herren.

Willi Herren muss wieder ausreisen

„Das war total unangenehm. Ein Wärter hat mich mit Bambusstöcken geschlagen. Ich saß mit zwei Indern in der Zelle, ich hatte keine Ahnung, wer die waren und was sie verbrochen hatten“, berichtet er von den Zuständen im Knast. Dabei habe er nur mit Gesten zeigen wollen, dass er Telefonieren müsse.

Ein paar Stunden später durfte Willi Herren gehen, aber nicht aus dem Flughafen heraus, sondern gleich zurück ins Flugzeug nach Deutschland. Das Problem mit seinem Pass musste er erst klären, dann durfte er wieder nach Thailand reisen und die Show konnte er leicht verspätet auch starten.

Alle Infos zu „Kampf der Realtiystars“ findest du hier! (fs)