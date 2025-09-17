„Kampf der Realitystars“ kündigt neue Staffel an – DAS gab es noch nie

Die RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ gehört zu den absoluten Aushängeschildern des Senders. Vor allem die diesjährige Staffel sorgte bei den Reality-Fans für Begeisterung und somit auch für gute Quoten.

RTL2 möchte nun an diesen Erfolg anknüpfen und hat sich für die kommende „Kampf der Realitystars“-Staffel etwas Besonderes ausgedacht. DAS gab es bislang noch nie in der Kultsendung.

„Kampf der Realitystars“ geht in die nächste Runde

Auch 2026 wird in Thailand wieder um dem Titel „Realitystar des Jahres“ gekämpft. Dafür werden allerdings keine neuen Gesichter eingeflogen. Stattdessen werden altbekannte Kandidaten in die berühmt-berüchtigte Sala zurückkehren.

+++ auch interessant für dich: Fiese Rache-Aktion bei „Kampf der Realitystars“: Kandidatin platzt nach Rauswurf der Kragen +++

„RTLZWEI entwickelt seine erfolgreiche Reality-Marke weiter: „Kampf der Realitystars“ bekommt 2026 eine Allstars-Edition. Für das Format suchen zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus früheren Staffeln den thailändischen Star-Strand erneut auf – mit der klaren Mission, sich erneut dem Spiel um Sendezeit, Sympathie und Siegprämie zu stellen. Die Moderation von „Kampf der RealityAllstars“ übernimmt wieder Arabella Kiesbauer, heißt es in der Pressemitteilung.

Große Vorfreude bei „Kampf der Realitystars“-Moderatorin

Arabella Kiesbauer fiebert dem Start bereits entgegen. „Ich freue mich riesig auf die Allstars-Staffel! Es ist spannend zu sehen, wie sich die Wiederholungstäter ein zweites Mal schlagen – diesmal kennen sie das Spiel, aber das Spiel kennt sie auch. Das verspricht Reality pur und vor allem: jede Menge Überraschungen!“, so die Moderatorin.

+++ auch spannend: „Kampf der Realitystars“: Geheimnis um Gage gelüftet – Kandidatin verkündet es persönlich +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Wann die neuen Folgen im TV ausgestrahlt werden, ist bislang noch nicht klar. Was jedoch sicher ist: Mit diesem Konzept dürfte es in der thailändischen Sala doppelt und dreifach krachen.