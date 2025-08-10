Fans schimpfen über MDR-„Kaisermania“-Übertragung: „Kaum zu ertragen“

Die Show – der absolute Wahnsinn. Die Kulisse – einzigartig. Die Übertragung – so naja. Jahr für Jahr ist die „Kaisermania“ in Dresden DAS Highlight für die Fans von Roland Kaiser. Zehntausende sind live dabei, wenn der 73-Jährige zusammen mit seiner Band vor dem hell beleuchteten Hintergrund der Dresdner Altstadt Songs wie „Kurios“, „Alles was du willst“ oder „Santa Maria“ anstimmt.

Wie jedes Jahr übertrug der MDR auch in diesem Jahr wieder eines der „Kaisermania“-Konzerte. Genauer gesagt: Das am Samstagabend (9. August 2025). Doch leider war die Tonqualität alles andere als einer Live-Show des Kaisers angemessen.

Fans von Roland Kaiser schimpfen über den TV-Ton

„Grundsätzlich eine tolle Veranstaltung. Leider war der Ton in der Fernsehübertragung kaum zu ertragen. Schauen Sie sich das bitte mal in der Mediathek an“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren bei Facebook. Ein anderer Fan schreibt: „Der Ton war eine Katastrophe und somit die Sendung auch.“ Und ein Dritter schimpfte noch während der Sendung: „Was war mit dem TV-Ton los?“

++ Roland Kaiser: Als er die Kaisermania-Bühne betritt, merkt er es sofort – „Nie gedacht“ ++

Was genau da los war? Unklar. Auf Nachfrage des Medienkonzerns Ippen beim MDR hieß es lediglich: „Das Signal aus Dresden geht sauber raus. Wir haben momentan keine Erklärung dafür, warum es bei manchen Zuschauern zu Problemen kommt. Wir gehen dem Ganzen aber nach.“

Besonderes Geschenk für Fans ohne Ticket

Immerhin durften sich die Fans vor Ort über ein tolles Konzerterlebnis freuen. Und sogar die Tausenden Roland-Kaiser-Anhänger, die kein Ticket bekommen hatten, wurden mit einer Überraschung bedacht. „Wir waren gestern auf der Elbwiese vor dem Konzertgelände und es war ein wunderschöner Abend. Danke für den Bildschirm! Heute durften wir das tolle Konzert direkt erleben und hatten einige Gänsehaut Momente. Herzlichen Dank dir lieber Roland und deiner grandiosen Band“, schrieb beispielsweise ein Fan.

Eine tolle Aktion für die Fans, die wieder einmal zeigt: Roland Kaiser und sein Team haben ein Herz. Auch für die, die beim Ticketverkauf leider leer ausgingen.