Kaisermania: Hiobsbotschaft vor den Roland-Kaiser-Konzerten in Dresden

Am Freitagabend (26. Juli 2024) gehen die Roland-Kaiser-Festspiele endlich wieder los. Die „Kaisermania“ das Highlight für Fans des Schlagerstars steht an. Direkt am Dresdner Elbufer gelegen sind die Konzerte nicht nur optisch eine Wucht, auch die Stimmung ist stets außergewöhnlich. Die Tickets sind stets nach wenigen Momenten ausverkauft, Hunderte Fans, die keines ergattern konnten, werden wieder auf den Brücken stehen, die die Location einrahmen, um wenigstens ein bisschen von der Stimmung aufsaugen zu können, die Roland Kaiser und seine Band wieder entfachen werden.

Einer, der normalerweise auch immer ganz vorne mit dabei ist, wenn es ums Stimmung machen geht, ist William King. King ist seit Jahren ein fester Bestandteil in der Band von Roland Kaiser, spielt Gitarre und singt. Auf Ersteres wird er bei der „Kaisermania“ in diesem Jahr jedoch verzichten müssen.

++ Roland Kaiser lässt vor der Kaisermania die Bombe platzen: „Wer hat dir das verboten?“ ++

Musiker kurz vor Kaisermania in Unfall verwickelt

Via Instagram verkündete der Musiker, dass er in einen Unfall verwickelt wurde, schwere Verletzungen davon getragen hat. „Wenn nur noch eine Jacke passt …“, schreibt King und ergänzt: „Bin frontal vom E-Scooter ungebremst überfahren worden, direkt vorm Soundcheck in Frankfurt. Trotzdem Gig durchgezogen. Inzwischen weiß ich: Ellenbogen 2x gebrochen. Bänderdehnung im Handgelenk (schmerzt sehr). Rippenprellung links. Knieprellung rechts. Die nächsten sechs bis acht Wochen also nur singen und keine Gitarre spielen. Und nur noch T-Shirt und Vans tragen. “

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das klingt extrem schmerzhaft. Doch William King ließ sich nicht unterkriegen, teilte noch kurz vor dem Start der ersten „Kaisermania“-Show ein Bild aus seiner Kabine. „Verzeiht mir manches schmerzverzerrte Gesicht heute“, schrieb er dazu.

Die „Kaisermania“ startete am Freitag (26. Juli 2024), es folgen Konzerte am 27. Juli, 2. August und 3. August 2024. Die Konzerte sind restlos ausverkauft.