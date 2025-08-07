Wetter-Umschwung vor der „Kaisermania“ in Dresden: Experte warnt

Am Freitag (8. August) beginnt endlich die zweite Hälfte der diesjährigen „Kaisermania“ in Dresden. Nachdem Roland Kaiser die ersten beiden Konzerte bereits am 25. und 26. Juli gespielt hatte, folgen am 8. und 9. August die nächsten beiden. Es könnten die perfekten Tage werden. Denn nach all dem Regen der vergangenen Woche lässt sich die Sonne ausgerechnet an diesem Wochenende wieder mehr blicken. Kaiserwetter für den Kaiser eben.

Während es Freitag laut „wetter.com“ noch etwas durchwachsen aussieht, „wetter.com“ prophezeit für den Tag ziemlich viel Regen, könnte der Samstag richtig sonnig werden. Und heiß. Bis zu 30 Grad sollen die Thermometer beim Roland-Kaiser-Besuch in der Elbflorenz anzeigen.

Die „Kaisermania“ geht am Wochenende weiter

Bei Tausenden Menschen, die teilweise schon Stunden vor Öffnung der Tore zum Konzertgelände anstehen, keine ganz ungefährliche Angelegenheit. Also besser viele (möglichst nicht alkoholische) Getränke und einen Sonnenschutz in den Koffer packen.

Ein Problem, das auch die Retter des „Deutschen Roten Kreuzes“ kennen. „Die Leute kommen früh, um einen guten Platz zu sichern, trinken dann kaum, weil sie nicht zur Toilette wollen. Und je später der Abend, desto mehr kippen um“, erklärt ein Sanitäter gegenüber Schlager.de.

Es wird heiß in Dresden

Er rät, über den Tag verteilt, genug Wasser zu trinken, leichte Snacks zu sich zu nehmen und immer wieder kurze Pausen im Schatten einzulegen. Na dann hoffen wir mal, dass auch bei hochsommerlichen Temperaturen am Wochenende alles gut geht, und die Fans sich voll und ganz auf ihren Roland Kaiser freuen dürfen. Der 73-Jährige hat sicherlich schon die ein oder andere Idee im Gepäck, wie er seinen Fans zusätzlich zu der Sommerwärme noch einheizen kann.

Los geht es übrigens am Freitag und am Samstag um 20.15 Uhr. Am Samstag überträgt der MDR das Konzert des Schlagersuperstars sogar live. Die Tickets für die Konzerte jedoch sind restlos ausverkauft.