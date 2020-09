Kai Pflaume wirbt für Burgerbude – doch ein Satz irritiert die Fans

am 24.09.2020 um 17:45

Kai Pflaume verschafft Menschen, die Gutes tun, gerne eine Plattform. Von Burgermeister David aus Philadelphia scheint der ARD-Moderator sogar so sehr angetan zu sein, dass er für ihn bei Instagram wirbt.

Mit seinen rund 380.000 Followern hat Kai Pflaume eine große Fangemeinschaft hinter sich – und genau die soll jetzt das Lokal in Unterhaching stürmen. Doch ob die Follower des Fernsehstars nach DIESEM Tipp noch daran interessiert sind?

Kai Pflaume verrät: DAS ist sein absoluter Lieblingsburger

„Ich war so lange nicht da, aber jetzt lasse ich es richtig krachen“, kündigt Kai Pflaume in seiner Instagram-Story an. Damit meint der 53-Jährige, dass er seinem Lieblingsburgerladen endlich wieder einen Besuch abstattet.

Und er kommt gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. „Ich habe schon viele gute Burger gegessen, aber der ist definitiv mein Favorit“, schreibt der TV-Moderator zu einem Foto seines saftigen Burgers.

Kai Pflaume präsentiert seinen Lieblingsburger. Foto: kaipflaume/Instagram

Dabei handelt es sich um den sogenannten „U.S.A. House Burger“, der mit Fleisch, Käse, Speck, Tomaten, Zwiebeln, Salat und einer hausgemachten Sauce belegt ist. Allein bei dem Anblick läuft einem schon das Wasser im Mund zusammen.

--------------

Das ist Kai Pflaume:

Kai Pflaume wurde am 27. Mai 1967 in Halle an der Saale geboren

Im Herbst 1989 flüchtete der damals 22-Jährige aus der DDR über Budapest in die Bundesrepublik Deutschland

Kai Pflaume machte sich schnell selbstständig und fing an, diverse Veranstaltungen zu moderieren

Seit 2015 moderiert er die ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“

Seit 1996 ist er mit seiner Frau Ilke verheiratet – das Paar hat zwei Söhne

Kai Pflaume lebt mit seiner Familie in Grünwald in der Nähe von München

--------------

Kai Pflaume beschreibt perfekten Burger: DIESER Satz irritiert

Doch für den richtigen Geschmack lässt Kai Pflaume am liebsten die Zwiebeln weg und nimmt „einen Teil des Bacon vor dem Essen wieder runter“. Also einen Bacon-Burger ohne Bacon? Das irritiert einige Fans.

„Du nimmst den Bacon zum Teil wieder runter? Wie kann man zu viel Bacon haben?“, kommentiert ein Follower den Post des Moderatoren. Naja, jeder eben so, wie er mag. Während ein User schreibt, dass er seinen Burger am liebsten „mit allem drum und dran“ isst, beteuert ein weiterer Follower, dass es „wie bei allem Geschmackssache“ sei.

--------------

Mehr zu Kai Pflaume:

ARD-Star Kai Pflaume: Neuer Vollzeit-Job? Überraschende Worte – „Ich gebe zu, ich bin…“

ARD-Moderator Kai Pflaume: SIE bringt ihn an seine Grenzen – „Können wir jetzt endlich...“

ARD-Moderator Kai Pflaume warnt seine Fans: „Auf gar keinen Fall...“ – plötzlich wird es ekelhaft

--------------

So oder so scheinen die Fans von Kai Pflaume angetan zu sein. Ein User bittet sogar darum, dass sich Burgermeister David doch mal mit seiner Bude auf den Weg ins Ruhrgebiet machen könnte: „Der David soll mal innen Pott kommen mit dem Wagen.“ Darauf antwortet Kai neckisch: „Oder Du kommst mal hierher.“

Denn ein Besuch in Unterhaching würde sich durchaus lohnen. Denn in seiner Instagram-Story rät Kai Pflaume abschließend noch einmal: „Hier solltet ihr mal vorbeigehen, wenn ihr in München seid.“